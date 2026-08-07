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MHP’deki herkesi ters köşe yapan "imza" gelişmesi sonrası manidar mesaj: "Gün gelir yıkılır"

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MHP’deki herkesi ters köşe yapan “imza” gelişmesi sonrası manidar mesaj: “Gün gelir yıkılır”

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinde imzasının bulunmamasıyla gündeme gelen MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken mesajlar geldi. MHP, Yönter'in sağlık sorunları sebebiyle raporlu olduğunu açıklarken, Yönter'in "Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz…" sözleri dikkat çekti.

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Foto - MHP’deki herkesi ters köşe yapan "imza" gelişmesi sonrası manidar mesaj: "Gün gelir yıkılır"

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması amacıyla 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifinde fire veren MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Yönter'in peş peşe yaptığı sitem dolu paylaşımlar siyasi kulisleri hareketlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzasını attığı ve MHP grubunun tam kadro destek vermesi beklenen yasa teklifinde, gözler önemli bir isme çevrildi. Gazeteci Nergis Demirkaya'nın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ancak partisindeki milletvekilliği süren İzzet Ulvi Yönter teklife imza atmadı.

#2
Foto - MHP’deki herkesi ters köşe yapan "imza" gelişmesi sonrası manidar mesaj: "Gün gelir yıkılır"

İmza krizinin basına yansımasının hemen ardından İzzet Ulvi Yönter'den arka arkaya dikkat çekici açıklamalar geldi. Yönter, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı ilk paylaşımda davasına olan bağlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" Bu mesajın üzerinden çok geçmeden yeni bir metin daha yayınlayan Yönter'in sitem ve tepki dolu şu sözleri siyaset gündemine damga vurdu: "Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz… Allah korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail ve nasip etsin inşallah. Cumamız mübarek olsun…"

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Foto - MHP’deki herkesi ters köşe yapan "imza" gelişmesi sonrası manidar mesaj: "Gün gelir yıkılır"

Yaşanan bu son gelişme, Yönter'in 27 Mart tarihindeki ani istifasını yeniden tartışmaya açtı. Yönter, o dönem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" diyerek yönetimdeki görevinden ayrıldığını duyurmuştu. İstifanın ardından parti içinde kriz olduğu iddiaları yükselirken MHP Lideri Devlet Bahçeli konuya bizzat açıklık getirmişti. Bahçeli, Yönter'in akademik çalışmalarına ağırlık vermek için kendisinden müsaade istediğini belirterek, ortada herhangi bir kırgınlık veya küskünlük bulunmadığını ifade etmişti. Ancak yasa teklifindeki imza eksikliği ve sonrasında gelen manidar mesajlar, parti içi dinamiklere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Yorumlar

Fikret Türk

Hainlerin sevinmesine neden olan işi yapmak ardındanda karınca nın sahibi vardır demenin adı vatanseverlik değildir karıncanın sahibi olan rabbim in esmaül hüsnasından Okan el Adl isminide unutmayalım

Dertli

Kime demiş, ağır bir söz..
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