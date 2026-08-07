MHP’deki herkesi ters köşe yapan “imza” gelişmesi sonrası manidar mesaj: “Gün gelir yıkılır”
"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinde imzasının bulunmamasıyla gündeme gelen MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken mesajlar geldi. MHP, Yönter'in sağlık sorunları sebebiyle raporlu olduğunu açıklarken, Yönter'in "Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz…" sözleri dikkat çekti.