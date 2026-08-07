MHP’deki herkesi ters köşe yapan “imza” gelişmesi sonrası manidar mesaj: “Gün gelir yıkılır”

İmza krizinin basına yansımasının hemen ardından İzzet Ulvi Yönter'den arka arkaya dikkat çekici açıklamalar geldi. Yönter, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı ilk paylaşımda davasına olan bağlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" Bu mesajın üzerinden çok geçmeden yeni bir metin daha yayınlayan Yönter'in sitem ve tepki dolu şu sözleri siyaset gündemine damga vurdu: "Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz… Allah korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail ve nasip etsin inşallah. Cumamız mübarek olsun…"