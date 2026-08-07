Vücudunuzu sarsacak gelişme: Çay değil plastik içiyorsunuz! İşte en sağlıklı çay demleme yöntemi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, her gün şifa niyetine yudumladığınız o masum çayın aslında nasıl sinsi bir "petrokimya molasına" dönüştüğünü sarsıcı bir yazıyla açıklıyor. Kaynar suyun içine attığınız o pratik çay poşetlerinin, hücre çekirdeğinize kadar sızan milyarlarca mikroplastik bombası barındırdığı gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mısınız? İşte Müftüoğlu'nun kaleminden, sağlığınızı fincan fincan tehdit eden o görünmez tehlikenin kan donduran bilimsel kanıtları...