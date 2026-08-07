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Avrupa
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Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

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AA Giriş Tarihi:

Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Küresel çapta hava tahmin hizmeti veren ABD merkezli AccuWeather tarafından yapılan hesaplamalara göre durum sanıldığından daha kötü.

#1
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında 530 bin hektardan fazla alan kaybedildi.

#2
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Avrupa'da bu yılki orman yangınlarından en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya ve Fransa geliyor.

#3
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Ön tahminlere göre, yangınların toplamda 15,6 milyar ile 19,1 milyar avro arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı değerlendiriliyor.

#4
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Ekonomik kayıplara ilişkin hesaplamalar, yıkıcı orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri, acil durum müdahale giderleri, kısa ve uzun vadeli sağlık etkilerinin yanı sıra, günlük yaşam ve ekonomik faaliyetlerdeki aksaklıkları kapsıyor.

#5
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

AccuWeather'ın tahminlerine göre, aşırı sıcaklık ve kuraklık Avrupa'daki orman yangını riskini sonbahar dönemine kadar yüksek tutmaya devam ediyor.

#6
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Batı ve Orta Avrupa'nın büyük bölümünde orman yangını tehlikesi hala "son derece yüksek" seviyede bulunuyor.

#7
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Fransa'nın bazı kesimleri, İspanya'nın kuzeyi ve Britanya Adaları'nın güneyi en yüksek risk altındaki bölgeler olarak görülüyor.

#8
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Ayrıca, İskandinavya'nın güneyi, İtalya, Doğu Avrupa'nın bazı kısımları ve Balkanlar'da da orman yangını riskinin yüksek olduğu bölgeler bulunuyor.

#9
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Avrupa'da 2025'in tamamında orman yangınları 1,08 milyon hektar alanın kaybına yol açmıştı.

#10
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

#11
Foto - Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

Avrupa’nın zararı 19 milyar avroyu aştı Orman yangınları ekonomiyi de yaktı

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