Dananın kuyruğu bugün kopacak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan tüm dünyayı titretecek imza
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağı belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile öteki yetkililer uğurladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor.
Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu gelişme bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından önemli görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor.
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