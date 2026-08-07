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Dananın kuyruğu bugün kopacak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan tüm dünyayı titretecek imza

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dananın kuyruğu bugün kopacak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan tüm dünyayı titretecek imza

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağı belirtildi.

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Foto - Dananın kuyruğu bugün kopacak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan tüm dünyayı titretecek imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile öteki yetkililer uğurladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor.

#2
Foto - Dananın kuyruğu bugün kopacak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan tüm dünyayı titretecek imza

Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu gelişme bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından önemli görülüyor.

#3
Foto - Dananın kuyruğu bugün kopacak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan tüm dünyayı titretecek imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor.

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Yorumlar

Dertli

Suudilere güveniyor musunuz.

Ahmet Kar

Trump um izin verdiği kadar işbirliği yaparsınız,gerisi hikaye,Gaye savunma falan değil suuddan ucuz petrol alabilirimiyim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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