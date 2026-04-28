  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme: 'Nükleer silahımız Türkiye'nin emrinde' diyen ülke hipersonik füzeyi ateşledi Japonlardan flaş İzmir kararı: Bir anda açtılar, 100 bin tane üretecekler Toprağın altından milyarlık hazine fışkırdı: ABD ve Çin'in gözü artık o ilimizdeki rezervde Türkiye'den 30 tane Hürjet alacaklar! Böyle duyurdular: Bu çok büyük bir meydan okumadır Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi 75 ilde uyuşturucu tacirlerinin nefesini kesen operasyon! Bin 319 şüpheli yakalandı, 638’i tutuklandı! İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı Minibüs altında can pazarı Yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi! Manchester City’de yaprak dökümü!
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye'nin kritik bir yatırıma imza attı. İzmir'de fabrika açan Japonlar üretimde rekor kırmayı hedefliyor.

#1
Tekreferans'te yer alan habere göre, Honda Türkiye, İzmir’deki motosiklet fabrikasını bugün düzenlenen tören ile beraber resmi olarak açtı. Bu fabrikada “PCX 125” scooter modelini üretecek (satış haziran ayında başlayacak) şirket, tesiste ilk aşamada yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesi hedefliyor.

#2
Honda Türkiye, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) hayata geçirdiği motosiklet üretim fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Bu yatırım, Honda’nın Türkiye’ye olan güçlü ve uzun vadeli bağlılığının somut bir göstergesi olarak öne çıkarken; üretim, istihdam ve sürdürülebilir büyüme alanlarında önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Yeni tesis, Honda’nın küresel üretim gücünü Türkiye’nin sanayi altyapısı ve yetkin insan kaynağıyla buluşturarak, artan mobilite ihtiyacına yerel üretimle hızlı ve etkin bir yanıt verilmesini sağlayacak.

#3
Japonya Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, İzmir Vali Vekili Nusret Şahin, Cumhurbaşkanı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arda Yüksel, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın katıldığı açılış töreninde konuşan Honda yöneticileri, yatırım sürecinde destek veren tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve iş ortaklarına teşekkür ederek, Türkiye ile birlikte büyümeye ve uzun vadeli değer üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

#4
Törene katılan Honda Motor Europe Başkanı Hans De Jaeger, Türkiye’nin Honda için taşıdığı öneme dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu yatırım, pazara duyduğumuz güvenin, Türkiye’nin küresel işimizdeki öneminin ve uzun vadeli iş birliği ile ortak refaha olan bağlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Bu tesisin hem Honda’nın küresel üretim ağına hem de Türkiye’nin sanayi gelişimine, istihdamına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

#5
Fabrikanın açılışıyla birlikte sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “PCX, bu topraklardaki yeni yolculuğuna başlamak için gün sayıyor. Çok yakında, çok yakınında.” ifadelerini kullanan şirket, fabrika için geçtiğimiz yıl resmi olarak şunları söylemişti:

#6
“Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı. COVID-19 pandemisiyle birlikte bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı.

#7
Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırdı. Honda’nın İzmir’de kuracağı bu tesiste motosiklet üretimine 2026 yılının ortalarında başlanması planlanıyor.

#8
Motosiklet üretimine yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor. 100 bin metrekarelik geniş bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon TL (yaklaşık 2,94 milyar yen) olarak belirlenirken tesiste yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

#9
Fabrika yatırımıyla birlikte şirket, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Ünlü bankaya tefecilik operasyonu! Gözaltılar var

Q bank’a yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bankacılık mevzuatına aykırı tefecilik yaptığı belirlenen 4 yönetici..
Laikçilerin yeni ilahı 'Dağ-Taş' oldu! Amasra'da 'silüet' tiyatrosu!
Gündem

Laikçilerin yeni ilahı 'Dağ-Taş' oldu! Amasra'da 'silüet' tiyatrosu!

Milletin değerlerinden kopuk, zihinleri prangalı bir güruhun Amasra'daki Atatürk'lü 'silüet' ayini pes dedirtti. Akıl ve mantığın sınırların..
Üst düzey CHP'li isimden şok açıklama! 'Partililerden özür diliyorum! Yanlış yaptık!'
Siyaset

Üst düzey CHP'li isimden şok açıklama! 'Partililerden özür diliyorum! Yanlış yaptık!'

CHP’nin eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Biz bu partiyi koruyamadık. Ben bütün arkadaşlarımdan özür diliyorum. Teslim olduk, yanlış yap..
ABD'den yaptırım tehdidi! Savaş Hava yollarına taşındı
Dünya

ABD'den yaptırım tehdidi! Savaş Hava yollarına taşındı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım listesinde bulunan İran hava yollarıyla iş yapan kişi ve kurumların ABD yaptırımlarıyla karşı karş..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni karar
Sağlık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni karar

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında kapsam genişletildi. Yeni yönetmelikle hem hizmet sun..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Arnavutköy’e müjde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Arnavutköy’e müjde

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Arnavutköy’de Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı resmen ilan edildi. Daha önce prot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23