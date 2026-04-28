  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme: 'Nükleer silahımız Türkiye'nin emrinde' diyen ülke hipersonik füzeyi ateşledi Japonlardan flaş İzmir kararı: Bir anda açtılar, 100 bin tane üretecekler Toprağın altından milyarlık hazine fışkırdı: ABD ve Çin'in gözü artık o ilimizdeki rezervde Türkiye'den 30 tane Hürjet alacaklar! Böyle duyurdular: Bu çok büyük bir meydan okumadır Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi 75 ilde uyuşturucu tacirlerinin nefesini kesen operasyon! Bin 319 şüpheli yakalandı, 638’i tutuklandı! İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı Minibüs altında can pazarı Yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi! Manchester City’de yaprak dökümü!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Airbus Savunma ve Uzay Şirketi İspanya İşleri Sorumlusu Marta Nogueira, Türkiye ile yapılan Hürjet anlaşmasına ilişkin konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracına ilişkin imza töreni Madrid'deki Airbus şirketi tesislerinde yapıldı.

Airbus Savunma ve Uzay Şirketi İspanya İşleri Sorumlusu Marta Nogueira, "Bu sadece stratejik bir işbirliği değildir. Karşılıklı güven ve ortak vizyonun bir ürünüdür. Askeri savunma endüstrimiz karşılıklı olarak olağanüstü gelişecektir. Türkiye ile yapılan bu anlaşma uzun vadeli, yolu ışıklarla dolu, çok büyük bir meydan okumadır. Sadece ülkeler arası değil, sektörler arası da önemli bir dönüm noktasını oluşturacaktır." dedi.

Airbus Savunma ve Uzay Şirketi Air Power Sorumlusu Jean Brice Dumont da "Sektörde öncü bir ruh olacak bir anlaşma imzalanmıştır. bu geçiş noktası olacaktır." dedi.

Dumont, proje kapsamında Hürjet uçaklarının 2028'te gelmeye başlayacağını, 2029-2030 eğitim kurslarında kullanıma gireceğini ve 2030-2035 döneminde toplam 30 uçağın envanterlerinde olacağını açıkladı. Dumont, "Türkiye'nin katılımı bizim için olmazsa olmazdır ama bu proje, uçak anahtar teslim bir proje değil." diyerek, projenin gelişmeye çok açık olduğunu ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

Bu arada projeye katılan savunma sektöründeki İspanyol şirketlerinin temsilcileri de konuşmalarında Türkiye ile yapılan ortaklığın ve projenin büyüklüğüne dikkati çekti.

İndra şirketinden Rafael Junco, "Örnek teşkil edecek, lokomotif bir proje.", ITP Savunma Mühendislik Şirketi Temsilcisi Alfredo Lopez Diez de "Türkiye ile 20 yıldan fazladır birlikte işler yapıyoruz. Türk mühendislerin olağanüstü bir kapasitesi var." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23