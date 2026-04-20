  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamilelikte ağrı kesici kullanımı otizme neden olur mu? Japon devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekildiler Şanlıurfa 2029 Gastronomi şehri hedefiyle İstanbul'da sahneye çıktı Karagümrük maçı için mi? 337 günlük hasret Beşiktaş'la sona eriyor NATO üyelerini titreten anlaşma! Nispet olsun diye ne silah varsa alayını alacaklar ‘Sorun Netanyahu değil’ diyen İsraillilerden tarihi itiraf Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi? O ünvan sadece Bursaspor’da! Futbolda bir ilki başardılar İtalyan devi kararını verdi! 'Yok artık' dedirten Barış Alper çıkışı... Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizim için çok büyük felaket olur” demişti! Son veriler, tüm Türkiye’ye “Eyvah eyvah” dedirtti
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Avrupa ülkesi Türkiye korkusundan Fransa ile anlaşıyor: Füze, savaş uçağı ve gemi alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı silahlanan komşu Fransa ile yaptığı savunma anlaşmasını 5 yıl daha uzatmaya hazırlanıyor. Anlaşma yeni savunma tedariklerini kapsayacak.

2
#1
Fransa ve Yunanistan, iki ülke arasında 2021'de imzalanan savunma anlaşmasını beş yıllığına daha yenileyecek.

#2
Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24-25 Nisan'da Atina'yı ziyaret ederek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

#3
Ziyarette, Eylül 2021'de Paris'te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması da 5 yıllığına daha yenilenecek. Söz konusu anlaşma, her 5 yılda bir taraflardan itiraz olmadıkça otomatik olarak yenileniyor.

#4
İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasını hedefleyen ziyaret çerçevesinde, ekonomi, sivil koruma ve inovasyon alanlarında işbirliği konuları ele alınacak.

#5
Ayrıca iki liderin gündeminde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması da yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adil

Yunan kendi sonlarını getirecek silahları alıyor. Ellerinden alır onlara karşı kullanırız.

Bunlar akillanmayacak..

Bütün paralarını silaha veriyorlar, yazık..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!
Gündem

Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!

Hukuk Profesörü Ersan Şen’in, Gülistan Doku dosyası için “delil yoksa ceza olmaz” açıklaması büyük tepki topladı. Şen’in “ceset yoksa delil ..
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yerel

Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!

Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen şüphelilerden Yalçın Demir Kırbaş (17), polisten kaçarken çıktığı çatıdan ..
CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"
Gündem

CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmesinin ardından parti yönetimine ve işleyişine yöne..
Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gündem

Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?
Gündem

İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medyada tartıştığı 20 yaşındaki gence konvoyla racon kesti. Büyük tepki çeken..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23