Hamilelikte ağrı kesici kullanımı otizme neden olur mu?

TEDAVİDEN KAÇINMAK DAHA BÜYÜK RİSK OLUŞTURABİLİR: Uzm. Dr. Burcu Ece Kök Özyürek “Gebelikte kullanılan ağrı kesicilerin otizme yol açabileceğine dair iddialar her zaman gündeme gelmektedir. Bu tür söylemler, özellikle anne adaylarında her zaman ciddi bir kaygı oluşturur. Gebelik zaten başlı başına hassas bir süreçtir ve yanlış ya da eksik bilgiler bu dönemi gereksiz yere daha zor hale getirebilir. Burada önemli bir denge var. Sadece endişe nedeniyle tedaviden kaçınmak, bazen ilacın kendisinden daha fazla risk yaratabilir. Gebelikte ateşin kontrol altına alınmaması ya da şiddetli ağrının tedavi edilmemesi hem anne hem de bebek açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle ‘hiç kullanmamak daha güvenlidir’ yaklaşımı her zaman doğru değildir” diye konuştu.