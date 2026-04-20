Şanlıurfa 2029 Gastronomi şehri hedefiyle İstanbul'da sahneye çıktı
Şanlıurfa’nın köklü mutfak mirasını dünyaya tanıtma hedefiyle düzenlenen “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı”, Tersane İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda, Şanlıurfa’nın binlerce yıllık gastronomi kültürü, özel bir menü ve güçlü bir anlatı eşliğinde davetlilere sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, lansmanda yaptığı konuşmada, “Halil İbrahim Sofrası’nın bereketini dünyaya duyurmaya hazırız. Şanlıurfa artık sadece geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla dünya mutfağının kalbinde!” dedi.