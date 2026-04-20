Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şanlıurfa 2029 Gastronomi şehri hedefiyle İstanbul'da sahneye çıktı

Şanlıurfa’nın köklü mutfak mirasını dünyaya tanıtma hedefiyle düzenlenen “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı”, Tersane İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda, Şanlıurfa’nın binlerce yıllık gastronomi kültürü, özel bir menü ve güçlü bir anlatı eşliğinde davetlilere sunuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, lansmanda yaptığı konuşmada, “Halil İbrahim Sofrası’nın bereketini dünyaya duyurmaya hazırız. Şanlıurfa artık sadece geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla dünya mutfağının kalbinde!” dedi.

2026 yılında UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı’na ev sahipliği yapacak olan UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa, “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı” ile hedefini daha da büyüttü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı” Tersane İstanbul’da düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, Harran Üniversitesi Rektörü Prof Mehmet Tahir Güllüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT)Türkiye temsilcisi Ufuk Keşoğlu, çok sayıda bürokrat, akademisyen ve gastronomi dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Kokteyl ile başlayan etkinlikte, Şanlıurfa mutfağının özgün tatları davetlilerle buluşturuldu. Ardından sahne alan Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Vox Humanis Grubu, müzik ve tatlı sunumuyla geceye duygusal bir atmosfer kattı. Tanıtım filminin gösterimi sonrası başlayan programda, şefler Gökhan Çilak ve Efe Çetin menünün “insanlığın sofra yolculuğu” teması üzerine kurgulandığını anlattı.

Altı aşamalı özel menü; “Buğdayın Sesi”, “Toplamak”, “Öğütmek”, “Közlemek”, “Paylaşmak” ve “Hatırlamak” başlıklarıyla sunularak Şanlıurfa’nın tarihsel ve kültürel derinliğini gastronomi üzerinden aktardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, programda yaptığı konuşmasında kentin tarihsel ve kültürel zenginliğine geniş yer verdi. Bu organizasyonun yalnızca bir yemek etkinliği olmadığını vurgulayan Başka Gülpınar, “Bu akşam burada sadece bir yemek programında değil; insanlık tarihinin en kadim sofralarından birinin etrafında buluşmuş bulunuyoruz. Şanlıurfa, dünya coğrafyasında kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilemeyen en eski şehirlerden biridir. Yapılan her arkeolojik kazı, bu şehrin tarihini daha da geriye götürüyor” dedi.

Yaklaşık 12 bin yıl önce bu topraklarda insanlık tarihini değiştiren büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Gülpınar, tarımın ve üretimin medeniyetin temelini oluşturduğunu ifade ederek, “Buğdayın ilk kez ehlileştirildiği bu coğrafyada, küçük bir tohum sadece bir ürün değil, bir medeniyetin başlangıcı olmuştur. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi alanlar yalnızca geçmişi değil, bugünün sofra kültürünü de anlamamızı sağlar” diye kaydetti.

Şanlıurfa mutfağının yalnızca yemek çeşitliliğiyle değil, taşıdığı anlamla da öne çıktığını belirten Gülpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şanlıurfa’da gastronomi bir lezzet meselesi değil, bir hafıza meselesidir. Bu mutfağı özel kılan; toprakla kurduğu bağ, üretimle ilişkisi ve paylaşma kültürüdür. ‘Halil İbrahim Sofrası’ anlayışı, bu şehrin sadece yemek değil, aynı zamanda bir gönül kültürü ürettiğinin göstergesidir.”

2029 Dünya Gastronomi Bölgesi adaylığının bir unvan arayışından çok daha fazlası olduğunu ifade eden Gülpınar, projenin temel hedeflerini şu sözlerle açıkladı: “Bu adaylık, mutfağımızı paketleyip sunmak değil; çiftçiyi, ata tohumunu ve geleneksel üretimi güçlendirme iradesidir. Gastronomiyi üretimden sofraya uzanan bütüncül bir değer zinciri olarak ele alıyoruz. Turizmin sadece merkezde değil, kırsalda da etkili olmasını ve yerel yaşamla birlikte büyümesini hedefliyoruz.” Gülpınar, Şanlıurfa’nın tarih, tarım, müzik ve gastronomi alanlarında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, kentin artık sadece geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla da dünyaya anlatılacağını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül de, Şanlıurfa’nın eşsiz lezzetlerinin dünya ile buluşması için önemli bir adım atıldığını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. GECE “HAFIZA” TEMASIYLA TAMAMLANDI Program, final tabağı “Hatırlamak” ile sona ererken, emeği geçen şefler ve ekip sahneye davet edilerek teşekkür plaketi takdim edildi. Şanlıurfa’nın gastronomi yolculuğunu uluslararası platforma taşıma hedefiyle gerçekleştirilen lansman, kentin kültürel mirasını güçlü bir vizyonla dünyaya sunma iradesini ortaya koydu.

