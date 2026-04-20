Şanlıurfa 2029 Gastronomi şehri hedefiyle İstanbul'da sahneye çıktı

2029 Dünya Gastronomi Bölgesi adaylığının bir unvan arayışından çok daha fazlası olduğunu ifade eden Gülpınar, projenin temel hedeflerini şu sözlerle açıkladı: “Bu adaylık, mutfağımızı paketleyip sunmak değil; çiftçiyi, ata tohumunu ve geleneksel üretimi güçlendirme iradesidir. Gastronomiyi üretimden sofraya uzanan bütüncül bir değer zinciri olarak ele alıyoruz. Turizmin sadece merkezde değil, kırsalda da etkili olmasını ve yerel yaşamla birlikte büyümesini hedefliyoruz.” Gülpınar, Şanlıurfa’nın tarih, tarım, müzik ve gastronomi alanlarında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, kentin artık sadece geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla da dünyaya anlatılacağını belirtti.