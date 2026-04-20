Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi?

Gençlerbirliği deplasmanında ağları sarsan Mauro Icardi'nin takımda kalma ihtimalinin yükseldiği söyleniyor. Peki yönetimin bu konudaki kararı değişti mi?

Foto - Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. 33 yaşına gelen tangocu, çok uzun bir sakatlıktan çıktıktan sonra eski günlerine dönememişti. Bu sebeple de çok eleştiriliyordu. Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle birlikte ise takımda kalma ihtimalinin yükseldiği söyleniyordu.

Foto - Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi?

Ancak alınan bilgilere göre; Galatasaray, tecrübeli santrforun mukavelesini yenilemeyi düşünmüyor. Bugün itibarıyla Icardi konusunda yeni bir gelişme yok. Ve bir mucize olmazsa, sezon sonunda kendisiyle yollar ayrılacak. Onun yerine daha genç ve atletik bir isim düşünülüyor.

Foto - Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi?

1.81 boyundaki futbolcu, Galatasaray'ın çok kötü geçirdiği bir sezonun ardından kulüpten içeri giriş yapmıştı. Üst üste kazanılan şampiyonluklarda inanılmaz katkılar sundu. Ayrıca çok sayıda küçük çocuğun, Galatasaraylı olmasını sağladı. Ancak sezon sonunda bu birlikteliğin sona ermesi bekleniyor. Icardi'nin bıraktığı izler ise hiçbir zaman silinmeyecek.

