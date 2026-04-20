Türkiye yapsa CHP’liler tepinirdi: Operasyon çocuğu Musk’a kötü haber Hamilelikte ağrı kesici kullanımı otizme neden olur mu? Japon devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekildiler Şanlıurfa 2029 Gastronomi şehri hedefiyle İstanbul'da sahneye çıktı Karagümrük maçı için mi? 337 günlük hasret Beşiktaş'la sona eriyor NATO üyelerini titreten anlaşma! Nispet olsun diye ne silah varsa alayını alacaklar ‘Sorun Netanyahu değil’ diyen İsraillilerden tarihi itiraf Beklenmedik karar: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Attığı gol durumunu değiştirdi mi? O ünvan sadece Bursaspor’da! Futbolda bir ilki başardılar İtalyan devi kararını verdi! 'Yok artık' dedirten Barış Alper çıkışı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail menşeli Haaretz gazetesi, "Sorun Netanyahu değil, İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü" diyerek terör politikasının esas sorun olduğunun altını çizdi.

İsrail elebaşısı Binyamin Netanyahu'nun "toplumun yok olma korkusunu" kullanarak savaş arzusunu yerine getirdiği ancak asıl sorunun, "savaşı tek seçenek" gibi sunan zihninde yattığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail halkının, "her an bir yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve bu nedenle askeri güç kullanmaları gerektiğine inandığı" ifade edildi.

İsrail’de her zaman "yalnızca tam güçle ilerlenirse biraz daha fazlasının başarılabileceğine" dair genel bir inanış bulunduğuna işaret edilen haberde, yapılan tüm anketlerde büyük çoğunluğun İran ile varılan ateşkesten duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği aktarıldı.

İsraillilerin, ölüm tehlikesine rağmen İran'a yönelik saldırıların sürmesini istediği belirtilen haberde, bunun nedeninin güvenlik hissinin ancak düşmanın yeryüzünden silinerek mağlup edilmesiyle tatmin edilebildiği vurgulandı.

Haberde, İsrail toplumunda yerleşmiş "savaş ve yok olma korkusunun mu Netanyahu’yu şekillendirdiği, yoksa Netanyahu’nun toplumdaki bu güvenlik kaygısını fark ederek siyasi bir araca dönüştürdüğünün mü?" sorusunun belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Haberde, Netanyahu’nun sürekli yeni cephelerde savaş başlatabildiği, muhalefet liderlerinin ise en fazla onun seçimleri ertelemeye çalıştığını söylemekle yetindiği ancak savaşlar konusunda kendisini eleştirmekten kaçındığı ifade edildi.

İsrail’de her savaşın, ülkenin savaşmaktan başka seçeneği olmadığı düşüncesiyle meşrulaştırıldığına dikkati çekilen haberde, asıl tehlikenin Netanyahu’nun şahsından ziyade, "savaşı kaçınılmaz tek seçenek" gibi sunan bu sürekli döngü olduğu vurgulandı.

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Gündem

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntüler..
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yerel

Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!

Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen şüphelilerden Yalçın Demir Kırbaş (17), polisten kaçarken çıktığı çatıdan ..
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Gündem

Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ““Türkiye’de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gündem

Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle
Dünya

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin İsrail ziyareti sırasında iki ülke arasında havacılık, güvenlik ve yapay zeka alanlarını kapsayan i..
