NATO üyelerini titreten anlaşma! Nispet olsun diye ne silah varsa alayını alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Balkanlar’da artan gerilim sonrası Sırbistan, hava savunma hattını Çin ve Batı teknolojisini birleştiren benzersiz bir "hibrit" modelle güçlendiriyor. Çin’den gelen orta menzilli FK-3 füze sistemlerini Fransız Rafale jetleriyle aynı çatı altında toplayan Belgrad, bölgedeki caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Urumçi ile Belgrad arasında kurulan yoğun askeri hava koridoru, Sırbistan’ın modernizasyon sürecinde Çin’e olan stratejik bağımlılığını gözler önüne seriyor.

NATO ve AB üyesi olmayan Sırbistan, bölgesel tehditlere karşı elini kuvvetlendirmek için Çin ile savunma anlaşmaları yürütüyor.

Sırbistan, Balkanlar'daki değişen güvenlik dengeleri ve komşu ülkelerle artan gerilimler üzerine hava savunma hattını Çin teknolojisiyle tahkim etmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in "önümüzdeki günlerde stratejik silah sözleşmeleri imzalanacak" açıklamasının ardından, Sırbistan ile Çin arasındaki askeri lojistik trafiğinin zirveye çıkması dikkatleri üzerine çekti.

Savunma kaynakları, Çin’in batısındaki Urumçi ile Sırbistan’daki Batajnica Hava Üssü arasında kurulan yoğun askeri hava koridorunu yakından takip ediyor. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden dolaylı bir rota izleyen dev nakliye uçaklarının, Sırbistan’ın yeni hava savunma bataryalarını taşıdığı değerlendiriliyor.

Bu gizli sevkiyat modeli, Sırbistan'ın modernizasyon sürecinde Çin'e olan bağımlılığını ve stratejik iş birliğini pekiştiriyor. Cumhurbaşkanı Vučić’in, Hırvatistan (Zagreb), Arnavutluk (Tirana) ve Kosova (Priştine) arasındaki ittifakın bölgeyi daha karmaşık hale getirdiğine dair vurgusu, bu silahlanma hamlesinin temel gerekçesi olarak görülüyor.

Sırbistan, NATO üyesi olmayan bir ülke olarak, Avrupa'nın göbeğinde Çin ve Batı teknolojisini harmanlayan çok katmanlı bir "çelik kubbe" inşa ederek bölgesel caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

