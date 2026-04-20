NATO üyelerini titreten anlaşma! Nispet olsun diye ne silah varsa alayını alacaklar
Balkanlar’da artan gerilim sonrası Sırbistan, hava savunma hattını Çin ve Batı teknolojisini birleştiren benzersiz bir "hibrit" modelle güçlendiriyor. Çin’den gelen orta menzilli FK-3 füze sistemlerini Fransız Rafale jetleriyle aynı çatı altında toplayan Belgrad, bölgedeki caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Urumçi ile Belgrad arasında kurulan yoğun askeri hava koridoru, Sırbistan’ın modernizasyon sürecinde Çin’e olan stratejik bağımlılığını gözler önüne seriyor.