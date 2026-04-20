Japon devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekildiler
Japonya'nın dev bankaları ve otomotiv markalarının ortağı olduğu küresel akü şirketi GS Yuasa ani kararla Türkiye'den çekildi. Çekilmenin gerekçesi belli oldu.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, dünyada 19 ülkede 35 fabrikası ile Honda, Toyota gibi otomotiv devleriyle çalışan Japon akü devi GS Yuasa, İnci Grubu ile 11 yıllık ortaklığını bitirip Türkiye pazarından çekildi.
Japonya’nın dev bankaları ve sanayi tesislerinin ortağı olduğu, hibrit otomobiller için lityum iyon pili üreterek teknolojide atılım yapan GS Yuasa, Türkiye’den çekilmek zorunda kaldı.
Japonların Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki şirketin yüzde 60 hissesini İnci ailesinin hissedarlarına devredip Türkiye’den çıkma kararını ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle aldığı ortaya çıktı.
Japonlar, Türkiye’deki şirketin kendilerinin teknolojik geliştirme yeteneklerinden faydalandığını, Avrupa pazarı için bir üretim üssü olarak hizmet verdiğini, Avrupa satış iştirakleri ile sinerji etkileri yarattığını ve böylece pazar payını genişlettiğini vurgulayarak, “Stratejik portföyü dikkatlice inceledik ve yerel ortağımız ile görüşmeler ve değerlendirmelerin ardından, yerel operasyonlar tarafından yönetilen bir yönetimin en iyi seçenek olacağına karar verdik” diyerek, Türkiye’den çıkma kararını duyurdu.
