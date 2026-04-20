Türkiye yapsa CHP’liler tepinirdi: Operasyon çocuğu Musk’a kötü haber
Türkiye, milli güvenliğini ve çocuklarını korumak için sosyal medya devlerine kısıtlama getirdiğinde ‘özgürlük’ çığırtkanlığı yapan CHP ve yandaşları, Fransa’nın hamlesi karşısında sessizliğe büründü. Fransız yargısı; algoritma manipülasyonu, çocuk istismarı ve insanlığa karşı suç içerikleri barındırdığı gerekçesiyle X’in sahibi Elon Musk’ı ifadeye çağırdı. Türkiye’nin her haklı müdahalesinde küresel şirketlerin avukatlığına soyunanların, Paris’teki bu ‘demir yumruk’ karşısında ne diyeceği merak konusu oldu.