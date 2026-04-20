Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye yapsa CHP’liler tepinirdi: Operasyon çocuğu Musk’a kötü haber

Türkiye, milli güvenliğini ve çocuklarını korumak için sosyal medya devlerine kısıtlama getirdiğinde ‘özgürlük’ çığırtkanlığı yapan CHP ve yandaşları, Fransa’nın hamlesi karşısında sessizliğe büründü. Fransız yargısı; algoritma manipülasyonu, çocuk istismarı ve insanlığa karşı suç içerikleri barındırdığı gerekçesiyle X’in sahibi Elon Musk’ı ifadeye çağırdı. Türkiye’nin her haklı müdahalesinde küresel şirketlerin avukatlığına soyunanların, Paris’teki bu ‘demir yumruk’ karşısında ne diyeceği merak konusu oldu.

Foto - Türkiye yapsa CHP'liler tepinirdi: Operasyon çocuğu Musk'a kötü haber

Küresel zorbaların sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına karşı Batı’dan ‘farklı’ bir ses yükseldi. Fransa’da X (eski adıyla Twitter) platformuna yönelik başlatılan dev soruşturmada yeni bir perde açıldı. Paris Savcılığı, platformun algoritmalarını yabancı müdahalelere imkan tanıyacak şekilde değiştirdiği, çocuk istismarı ve insanlığa karşı suç teşkil eden içerikleri bilinçli olarak barındırdığı iddiasıyla şirketin sahibi Elon Musk’ı bizzat ifadeye çağırdı. Musk’ın gelmemesi durumunda soruşturmanın seyrinin değişmeyeceğini belirten Fransız makamları, 24 Nisan için de şirketin yöneticisi Linda Yaccarino’ya randevu verdi.

Fransız yargısı, ABD merkezli sosyal medya şirketi X hakkında Paris’te açılan soruşturma kapsamında şirketin sahibi Elon Musk'ı ifadeye çağırdı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, algoritmalarını yabancı müdahalelere imkan verecek şekilde değiştirmek, insanlığa karşı suçlar ve çocuk istismarına yönelik içerikler bulundurmak gibi konulardan X şirketi hakkında açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Paris Savcılığı 2025 yılında başlatılan soruşturma kapsamında X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın bugün, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino'nun ise 24 Nisan için ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Savcılık, Elon Musk'ın ifade vermeye gelmemesinin soruşturmanın işleyişini etkilemeyeceğini kaydetti.

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, hakkında farklı şikayetler bulunan X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı, şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında X’in Paris ofislerinde Şubat 2026’da arama yapılmış, bu durum Musk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Batılı devletler ve biz

Kanun ve kurallara uymayan yabanci menseili sosyal medya şirketleri 200 milyar dolar vergi dışı Türkiye'den reklam parasi alıp genclerimizi zehirlerken avrupa bütün sosyal medya sirketlerini meta X instegrsm tiktok telegram youtuve ve ABD tiktok telegram bu sosyal medya kurumları azıcık kurala uymasa bırakın milyarı her biri 10 milyarlarca dolar tek kalemde ceza kesiyor yada tamamen bu sosyalmedyalari yayını kapatıyor bizde bu sirketleri kurala uymadiginda kesinlikle herbirine ayrı ayri 10 milyarlarca dolar ceza kesip bu sosyal medyalarin Türkiye'ye olan yayınlarını kesinlikle kapatmaliyiz ayrıca Türkiye kendi sosyal medyasi Nsosyal ve yaay ülke içi ve dışında yogun çalışıp buyutup gelistirmeli ve yerli milli yeni sosyal internet ve dijital medyalar açmalıyız dijital TV nefilixs gibi ahlaki ve kurallara uymayan kanallarinda ağır ceza verilip ve Türkiye yayin bandı iptal edilip yerinede tabi gibi yerli milliler getirilmeliulkrmizde Türkiye İslam düşmanı sadik kâfir dostu olanlarin gerçek dinlerine ve gerçek kökenine bakilmali
