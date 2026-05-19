Avrupa ülkesi flaş kararı duyurdu: Hava savunma sistemlerini Türkiye'ye yollayıp konuşlandıracağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bölgede artan son gerilimlerin ardından Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderme kararı aldı. İşte detaylar...

Almanya Savunma Bakanlığı, NATO savunma görevi rotasyonu kapsamında bir Patriot hava savunma bataryasının Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.

Bu kapsamda Alman Silahlı Kuvvetleri’nden 150 askerin de NATO'nun güneydoğu kanadındaki hava savunmasının desteklenmesi amacıyla Türkiye'de konuşlandırılacağı belirtildi. Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot savunma birliğinin hala Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletindeki Husum askeri bölgesinde konuşlu olduğu ve önümüzdeki ayın sonunda yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Alman Silahlı Kuvvetleri, Haziran 2026 sonundan itibaren Türkiye'nin güneydoğu kanadındaki NATO'nun entegre hava savunmasını desteklemek üzere bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü (AMD TF) konuşlandıracak.

Konuşlandırmanın Eylül 2026'ya kadar sürmesi planlanıyor. Yaklaşık 150 Alman askeri ve bir Patriot ateş biriminden oluşacak Alman AMD TF, ABD'li ortaklarımızın yerini alacak. Almanya'nın katkısıyla NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunması'na (NATO IAMD) entegre edilecek. Sahada ise askerlerimiz öncelikle Türk ve ABD'li ortaklarla birlikte çalışacak" ifadelerine yer verildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı kısa değerlendirmede, "Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor. Alman askerlerinin Türk ve Amerikan ortaklarıyla yürüttüğü yakın işbirliği, müttefikler arasındaki koordinasyonun bir göstergesidir" dedi.

Alman Kara Kuvvetleri'ne ait Patriot füze birlikleri, en son 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki NATO hava sahasını korumak amacıyla NATO misyonu kapsamında Türkiye'de konuşlandırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl Alman hava savunma füze birlikleri Polonya'da, daha önce ise Slovakya ve Litvanya gibi ülkelerde konuşlandırılmıştı. Alman askerlerin yerini alacağı ABD birliği ise, şubat ayı sonunda İran savaşı sonrasında NATO'nun güneydoğu kanadının savunması için Türkiye’de konuşlandırılmıştı.

Yorumlar

Kocero 2323

Evet zaten cok ise yariyor arab ulkelerini bile koruyamiyor bu copluk

Hakk

Sakın sonra rusyayla papaz oluruz başka bir memlekete koysunlar niye romanya bulgaristan değilde Türkiye?
