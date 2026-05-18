Çelik gibi yapıyor: Peynir karpuzun lezzetini 10 kat artıyor! Faydası kanıtlandı! Önleyici doğal kalkan...

Bununla birlikte uzmanlar, her besinde olduğu gibi karpuzun da aşırı tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. yasemin'com'a göre, Özellikle şeker hastalarının porsiyon kontrolüne önem vermesi gerektiği ifade edilirken, dengeli tüketimin sağlık açısından daha faydalı olduğu belirtiliyor. VAZGEÇİLMEZ İKİLİ KARPUZ VE PEYNİR! Karpuz ve peynir geleneksel olarak birlikte tüketilen, yaz aylarının sevilen ve beslenme açısından dengeli bir ikilisidir. Karpuzun yüksek şeker oranının kan şekerini hızlı yükseltmesini, peynirdeki protein ve yağ dengeler; ayrıca peynir tokluk hissi sağlar. Karpuz ve peynir, özellikle yaz aylarında serinletici, kan şekerini dengeleyen ve protein-karbonhidrat dengesi sağlayan mükemmel bir ikilidir. Ancak porsiyon kontrolüne ve doğru zamanda tüketmeye dikkat edilmelidir. Öte yandan Karpuz denince akla gelen illerimiz olan Diyarbakır ve Adana'ya yeni bir rakip çıktı. Muş'ta yaz aylarında karasal iklimin etkisiyle gece ile gündüz arasında belirgin bir sıcaklık farkı yaşanıyor. Gündüzleri sıcaklıklar genellikle 30 dereceye çıkarken, geceleri ise 10 dereceye kadar düşüyor. Bu da özellikle karpuzun lezzetini ve aromasını etkiliyor. Verimli toprak yapısı ve iklim şartları sayesinde kaliteli ürün elde edilen bölgede, karpuz yetiştiriciliği her geçen yıl artış gösteriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen sene il genelinde 30 bin 710 dekarlık alanda yapılan karpuz ekiminden 224 bin 616 ton ürün elde edildiğini açıkladı. Muş'ta 2026 yılında ise yaklaşık 33 bin dekarlık alanda 240 bin tonun üzerinde karpuz üretimi hedefleniyor. Muş Ovası'nda üreticiler, yeni sezon için yoğun mesaiye başladı bile. Merkeze bağlı Arpayazı köyünde bulunan 200 dönümlük arazide yaklaşık 80 bin fide, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kadın işçilerin emeğiyle toprakla buluşturuldu. Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden biri hâline geldiklerini belirten tarla sahibi Onur Çetin 'Babamla birlikte yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapıyoruz. Yeni teknolojik aletlerle bu işi sürdürüyoruz. İnşallah daha da büyüteceğiz. Yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz var. Hep birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Sabah 06.00'da başlayıp 18.00'a kadar buradayız. Yoruluyoruz ama herkes işini aşkla ve zevkle yapıyor.Mevsim şartlarından dolayı Türkiye'de en geç hasat edilen karpuzlardan biri burada oluyor. Bu sebeple de ürünümüze yoğun rağbet var. Bu durum bizim için de oldukça sevindirici. Mayıs ayının sonunda ekim yapıyoruz, temmuz sonu ile ağustos başı gibi hasat başlıyor. Bu yaklaşık iki buçuk aylık süreç bizim için oldukça zorlu geçiyor' dedi.'