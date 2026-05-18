  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Çelik gibi yapıyor: Peynir karpuzun lezzetini 10 kat artıyor! Faydası kanıtlandı! Önleyici doğal kalkan...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çelik gibi yapıyor: Peynir karpuzun lezzetini 10 kat artıyor! Faydası kanıtlandı! Önleyici doğal kalkan...

Yaz aylarının vazgeçilmezi, serinletici ve lezzetli karpuzun faydası yapılan araştırmalarla kanıtlandı. Yapılan araştırmalara göre karpuzun içerisindeki zengin magnezyum önleyici bir yapıya sahip. Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor.

2
#1
Foto - Çelik gibi yapıyor: Peynir karpuzun lezzetini 10 kat artıyor! Faydası kanıtlandı! Önleyici doğal kalkan...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sofraların baş tacı olan karpuz, sadece lezzetiyle değil kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle bilimsel araştırmalarla gündeme geliyor. Karpuz, içeriğindeki zengin magnezyum ve potasyum gibi mineraller sayesinde kemik ve kas sağlığını destekler. Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor.

#2
Foto - Çelik gibi yapıyor: Peynir karpuzun lezzetini 10 kat artıyor! Faydası kanıtlandı! Önleyici doğal kalkan...

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Jack Losso, çalışmanın önemini şu sözlerle özetledi: "Karpuz sadece L-sitrülin ve L-arginin değil; aynı zamanda C vitamini ve likopen açısından da çok zengindir. Tüm bu içerikler vücuttaki hücre hasarını (oksidatif stresi) azaltarak kalp hastalıklarını önlemede hayati bir rol oynuyor."

#3
Foto - Çelik gibi yapıyor: Peynir karpuzun lezzetini 10 kat artıyor! Faydası kanıtlandı! Önleyici doğal kalkan...

Düşük kalorili yapısıyla da öne çıkan karpuzun, yaz sıcaklarında hem serinletici bir alternatif sunduğu hem de sağlıklı beslenme düzenine destek olduğu vurgulanmaktadır.

#4
Foto - Çelik gibi yapıyor: Peynir karpuzun lezzetini 10 kat artıyor! Faydası kanıtlandı! Önleyici doğal kalkan...

Bununla birlikte uzmanlar, her besinde olduğu gibi karpuzun da aşırı tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. yasemin'com'a göre, Özellikle şeker hastalarının porsiyon kontrolüne önem vermesi gerektiği ifade edilirken, dengeli tüketimin sağlık açısından daha faydalı olduğu belirtiliyor. VAZGEÇİLMEZ İKİLİ KARPUZ VE PEYNİR! Karpuz ve peynir geleneksel olarak birlikte tüketilen, yaz aylarının sevilen ve beslenme açısından dengeli bir ikilisidir. Karpuzun yüksek şeker oranının kan şekerini hızlı yükseltmesini, peynirdeki protein ve yağ dengeler; ayrıca peynir tokluk hissi sağlar. Karpuz ve peynir, özellikle yaz aylarında serinletici, kan şekerini dengeleyen ve protein-karbonhidrat dengesi sağlayan mükemmel bir ikilidir. Ancak porsiyon kontrolüne ve doğru zamanda tüketmeye dikkat edilmelidir. Öte yandan Karpuz denince akla gelen illerimiz olan Diyarbakır ve Adana'ya yeni bir rakip çıktı. Muş'ta yaz aylarında karasal iklimin etkisiyle gece ile gündüz arasında belirgin bir sıcaklık farkı yaşanıyor. Gündüzleri sıcaklıklar genellikle 30 dereceye çıkarken, geceleri ise 10 dereceye kadar düşüyor. Bu da özellikle karpuzun lezzetini ve aromasını etkiliyor. Verimli toprak yapısı ve iklim şartları sayesinde kaliteli ürün elde edilen bölgede, karpuz yetiştiriciliği her geçen yıl artış gösteriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçen sene il genelinde 30 bin 710 dekarlık alanda yapılan karpuz ekiminden 224 bin 616 ton ürün elde edildiğini açıkladı. Muş'ta 2026 yılında ise yaklaşık 33 bin dekarlık alanda 240 bin tonun üzerinde karpuz üretimi hedefleniyor. Muş Ovası'nda üreticiler, yeni sezon için yoğun mesaiye başladı bile. Merkeze bağlı Arpayazı köyünde bulunan 200 dönümlük arazide yaklaşık 80 bin fide, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kadın işçilerin emeğiyle toprakla buluşturuldu. Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden biri hâline geldiklerini belirten tarla sahibi Onur Çetin 'Babamla birlikte yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapıyoruz. Yeni teknolojik aletlerle bu işi sürdürüyoruz. İnşallah daha da büyüteceğiz. Yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz var. Hep birlikte durmaksızın çalışıyoruz. Sabah 06.00'da başlayıp 18.00'a kadar buradayız. Yoruluyoruz ama herkes işini aşkla ve zevkle yapıyor.Mevsim şartlarından dolayı Türkiye'de en geç hasat edilen karpuzlardan biri burada oluyor. Bu sebeple de ürünümüze yoğun rağbet var. Bu durum bizim için de oldukça sevindirici. Mayıs ayının sonunda ekim yapıyoruz, temmuz sonu ile ağustos başı gibi hasat başlıyor. Bu yaklaşık iki buçuk aylık süreç bizim için oldukça zorlu geçiyor' dedi.'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CANAN

TAM BİR ŞEKER DEPOSU SIRF KİLO

Canan Hanıma Cevap

Ona bakarsan herşey kilo yapıyor, her meyvede şeker var. Ama yerken dengeli ve ölçülü yenirse bir şey olmaz, her çeşit meyve vücuda lazım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!
Gündem

Mersin’de dehşet: 4 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladı! Helikopter destekli katil avı!

Mersin'in Tarsus ilçesi tüyler ürperten bir dehşete sahne oldu. Önce husumetli olduğu kardeşlerin restoranını basarak rastgele ateş açan ve ..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına kararı ver..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23