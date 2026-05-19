“Mavi Vatan Yasası” iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini iç hukuka taşıyarak deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını tek bir çatı altında toplayacak kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışması, Yunanistan ve İsrail medyasında adeta deprem etkisine yol açtı. Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan ve "gri bölgelerin" hukuki statüsünü de netleştirecek olan stratejik hamle, Atina'da diplomatik çevreleri en üst düzeyde teyakkuza geçirdi. Yunanistan'ın önde gelen yayın organları Kathimerini ve To Vima, bu adımın Ege'deki deniz sınırı tartışmalarını yeniden alevlendirerek iki ülke arasında "sıcak bir yaz" yaşanmasına neden olabileceğini savunurken, İsrail basını da planı bölgedeki dengeleri değiştirecek endişe verici bir hamle olarak okurlarına duyurdu.