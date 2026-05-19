  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
"Mavi Vatan Yasası" iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

“Mavi Vatan Yasası” iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini iç hukuka taşıyarak deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını tek bir çatı altında toplayacak kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışması, Yunanistan ve İsrail medyasında adeta deprem etkisine yol açtı. Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan ve "gri bölgelerin" hukuki statüsünü de netleştirecek olan stratejik hamle, Atina'da diplomatik çevreleri en üst düzeyde teyakkuza geçirdi. Yunanistan'ın önde gelen yayın organları Kathimerini ve To Vima, bu adımın Ege'deki deniz sınırı tartışmalarını yeniden alevlendirerek iki ülke arasında "sıcak bir yaz" yaşanmasına neden olabileceğini savunurken, İsrail basını da planı bölgedeki dengeleri değiştirecek endişe verici bir hamle olarak okurlarına duyurdu.

1
#1
Foto - "Mavi Vatan Yasası" iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini iç hukuka taşıyabilecek kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı iddiaları, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Atina'da diplomatik çevrelerin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, olası karşı adımlar da tartışılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre hazırlıkları süren düzenleme, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını korumayı ve uluslararası sulardaki hukuki standartlarını netleştirmeyi amaçlıyor. Farklı mevzuatlarda yer alan düzenlemelerin tek çatı altında toplanmasıyla deniz yetki alanlarına ilişkin yasal bütünlüğün sağlanması hedefleniyor.

#2
Foto - "Mavi Vatan Yasası" iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı

Taslak kapsamında Türkiye'nin deniz sınırlarını ilgilendiren münhasır ekonomik bölge (MEB), kıta sahanlığı ve diğer yetki alanlarının hukuki statüsünün temel bir kanunla düzenlenmesi öngörülüyor. Böylece Türkiye'nin kendi yetki alanlarında uygulayacağı hukuki esasların açık biçimde tanımlanması planlanıyor. Düzenlemede, Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilime neden olan ve "gri bölge" olarak adlandırılan ada, adacık ve kayalıkların statüsüne de yer verileceği ifade ediliyor. Söz konusu alanların hukuki tanımının uluslararası deniz hukuku ilkeleri çerçevesinde ele alınacağı belirtiliyor.

#3
Foto - "Mavi Vatan Yasası" iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı

Kanun teklifinin hazırlık sürecinde Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon yürütülürken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın teknik görüşlerinin de çalışmaya dahil edildiği aktarıldı. Taslağın Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Yunanistan merkezli To Vima gazetesi, gelişmeyi "Atina teyakkuzda" başlığıyla gündemine taşıdı. Haberde, Yunanistan'ın yasa taslağının resmileşmesini beklediği ve içeriğe göre resmi tutumun şekilleneceği belirtildi. To Vima'nın haberine göre Atina, olası bir durumda Türkiye ile ikili diplomatik kanalların yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler platformlarında girişimlerde bulunmayı değerlendiriyor.

#4
Foto - "Mavi Vatan Yasası" iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini hukuki zemine taşımaya hazırlandığını yazdı. Gazete, bu sürecin Ege'deki deniz yetki alanı tartışmalarını yeniden alevlendirebileceğini savunurken, Atina ile Ankara arasında "sıcak bir yaz" yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu. Haberde ayrıca son dönemde Türkiye'de kamuoyunda Yunanistan karşıtı söylemlerin arttığı yönünde değerlendirmelere de yer verildi.

#5
Foto - "Mavi Vatan Yasası" iki ülkeye kâbusu yaşattı! Türkiye korkusu tavan yaptı

İsrail merkezli Emess ise gelişmeyi "Erdoğan endişe verici bir plan başlattı" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Mavi Vatan" doktrininin yasalaşmasının Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini iç hukuk açısından güçlendireceği ve Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıkları daha sert diplomatik bir zemine taşıyabileceği öne sürüldü. İsrail basını, söz konusu adımın Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimleri artırabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

kanunla olmaz. anlaşmalarla olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

ABD'de camiye saldırı! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın dikkatle inceleneceğini..
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23