Ejderha durdurulamıyor! Rakiplerini gölgede bırakıyor
Ejderha durdurulamıyor! Rakiplerini gölgede bırakıyor

Çin, 2025’te elektrik üretimini yaklaşık 500 terawatt-saat artırarak Almanya’nın yıllık toplam üretimine yakın bir büyüme sağladı. Artışın büyük bölümü güneş ve rüzgar enerjisinden geldi.

Çin’in enerji sektöründeki büyüme hızı, küresel ölçekte dikkat çekici boyutlara ulaştı.

2025 verilerine göre ülkenin elektrik üretimi bir yılda yaklaşık 500 terawatt-saat arttı. Bu miktar, Almanya’nın yıllık toplam elektrik üretimine yakın bir seviyeye karşılık geliyor.

Çin’in toplam elektrik tüketimi 2025 yılında ilk kez 10 trilyon kilovatsaat sınırını geçti.

Ülkede elektrik tüketimi 10.368,2 terawatt-saat seviyesine ulaşarak Çin’in dünyanın en büyük elektrik talebine sahip ülkesi konumunu daha da güçlendirdi.

Çin’in üretim artışında en dikkat çeken kalem güneş enerjisi oldu.

Ülke, yalnızca güneş enerjisinden elde ettiği elektrik üretimini bir yılda 340 terawatt-saat artırdı. Bu artış, Birleşik Krallık ve İspanya gibi ülkelerin tüm kaynaklardan yıllık elektrik üretimini geride bırakacak büyüklüğe ulaştı.

Rüzgar enerjisindeki hızlı genişleme de Çin’in elektrik üretimindeki büyümeye önemli katkı sağladı.

Güncel verilere göre Çin’de elektriğin yüzde 42’si temiz enerji kaynaklarından elde edilirken, güneş ve rüzgarın toplam payı yüzde 22 seviyesine çıktı.

Yenilenebilir enerjideki hızlı yükselişe rağmen Çin’in elektrik üretiminde fosil yakıtlar hâlâ belirleyici rol oynuyor.

Ülke elektriğinin yüzde 58’i fosil kaynaklardan sağlanırken, kömür en büyük paya sahip olmayı sürdürüyor. Buna karşın düşük karbonlu kaynaklardaki artış, kömürden elektrik üretiminde sınırlı bir gerilemeye yol açtı.

Çin’in enerji dönüşümünde ulaştığı ölçek dikkat çekse de emisyon verileri tartışma yaratmaya devam ediyor.

Ülkenin enerji sektöründen kaynaklanan kişi başına emisyonlarının küresel ortalamanın yaklaşık 2,2 katı seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Çin’in yalnızca bir yılda birçok ülkenin toplam üretimine denk elektrik artışı sağlaması, küresel enerji dengelerinin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.

Güneş ve rüzgar enerjisindeki bu büyüme, Pekin’in enerji güvenliği, sanayi üretimi ve teknoloji rekabetinde elini daha da güçlendiriyor.

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

NATO BİZİM ŞEFAAT HAKKIMIZ YOK DEDİ...YÜCE ZATIN DA HİÇ BİR ZAMAN DA OLMAYACAK BUYURDU HAMDOLSUN...YA RABBİ NATOYA EBEDİYYEN ŞEFAAT HAKKINI HARAM KIL...ŞEFAAT YETKİSİNE SAHİP OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜKLERİ ZAMAN NELERE ŞEFAAT ETMEYE KALKIŞTIKLARINA ŞAHİT OLDUN....ŞAHİT OLDUKLARIN HAKKI İZZETİN İKRAMIN ŞEREFİN HAKKI İÇİN NEFSİNE YAZDIKLARIN HAKKI İÇİN KENDİNE YAKIŞTIRDIKLARIN HAKKI İÇİN BİZİ EBEDİYYEN NATONUN ZULMÜNDEN KORU...ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...
