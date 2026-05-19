İnsan ve robot yarıştı! İnsanlık kıl payı kazandı
Figure AI’ın F.03 insansı robotu ile insan çalışan Aime’in karşı karşıya geldiği 10 saatlik canlı yarışta kazanan insan oldu. Aime, robotu 192 paket farkla geride bıraktı.
ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, insansı robotların gerçek çalışma temposundaki performansını göstermek için dikkat çeken bir yarış düzenledi.
“Man vs. Machine” adı verilen canlı etkinlikte, şirketin F.03 insansı robotu ile stajyer çalışan Aime aynı görevde 10 saat boyunca karşı karşıya geldi.
Yarışmada hem insan çalışan hem de robot, konveyör hattından gelen paketlerin barkodlarını algılayarak paketleri barkod aşağı bakacak şekilde yeniden yerleştirdi.
Amaç, yapay zeka destekli insansı robotun üretim hattında insan temposuna ne kadar yaklaşabildiğini ölçmekti.
Açıklanan sonuçlara göre Aime, 10 saat sonunda toplam 12 bin 924 paket işledi. F.03 robotu ise aynı sürede 12 bin 732 pakete ulaştı. Böylece insan çalışan yarışı 192 paket farkla kazandı.
İşlem sürelerinde ise fark oldukça sınırlı kaldı. Aime paket başına ortalama 2,79 saniyelik süre yakalarken, F.03 robotunun ortalaması 2,83 saniye oldu. Bu sonuç, insanın yarışı kazanmasına rağmen robotların üretim hattında insan performansına çok yaklaştığını gösterdi.
Yarışmanın dikkat çeken anlarından biri, robotun yaklaşık beşinci saatte kısa süreliğine liderliği ele geçirmesi oldu. Şirketin açıklamasına göre bu durum, Aime’in tuvalet molası verdiği sırada gerçekleşti. İnsan çalışan daha sonra yeniden öne geçerek yarışı kazandı.
Yarış sonunda Aime’in ciddi şekilde yorulduğu aktarılırken, Figure AI robotların uzun süreli operasyonlarda avantajlı olabileceğini savundu. Şirkete göre F.03, vardiyalar arasında dinlenmeye ihtiyaç duymadan çalışabiliyor ve tek bir 10 saatlik yarış, robotların uzun vadeli kapasitesini tam olarak göstermiyor.
Figure AI, farklı F.03 robotlarıyla paket işleme yayınını sürdürürken, uzun süreli performans verileri toplamaya devam ediyor. Şirket, bu testlerle insansı robotların depo, lojistik ve üretim hatlarında ne kadar verimli çalışabileceğini ortaya koymayı hedefliyor.
