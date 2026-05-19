Türkiye'den korktular: Füze bataryalarını geri çekiyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den korktular: Füze bataryalarını geri çekiyorlar

Türkiye'ye karşı son dönemde provoke edici adımlara imza atan Yunanistan iki noktadaki patriot uçaksavar füze bataryalarını geri çekme kararı aldı.

Yunanistan'ın, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndaki patriot uçaksavar füze bataryalarını geri çekeceği bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

Toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, Meriç bölgesindeki Dimetoka ili ve Ege'deki Kerpe Adası'na yerleştirdiği patriot uçaksavar füze bataryalarının geri çekilmesine karar verildi.

Lübnan'a 13 M113 tipi paletli zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesine de kararlaştırıldı. Toplantıda, İtalya üretimi Bergamini sınıfı fırkateyn alınması ve MEKO sınıfı fırkateynlerin de modernize edilmesi onaylandı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimali de toplantıda masaya yatırıldı.

Yunanistan hükümeti, mart başında Meriç bölgesindeki Dimetoka iline ve Ege'deki Kerpe Adası'na patriot uçaksavar füze bataryaları yerleştirilmesine karar vermişti.

Yorumlar

Şüpeci

Menzili değişmediğine göre, sadece düzmece

Asena

Havalat ısınıyor, yūzme öğretelim.
