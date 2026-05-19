  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Altın fiyatları dengesiz!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları dengesiz!

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından büyük ölçüde yatay seyretti.

#1
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4.560,39 dolara geriledi. Altın, pazartesi günü 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 artışla 4.563,50 dolara yükseldi.

#2
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Güncel altın satış fiyatları Gram altın satış fiyatı: 6.666,23 TL

#3
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.935,00 TL

#4
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Yarım altın satış fiyatı: 21.862,00 TL

#5
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Tam altın satış fiyatı: 43.707,88 TL

#6
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.584,00 TL

#7
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Tastylive küresel makro strateji direktörü Ilya Spivak, “Bugün piyasalardaki genel tema, cuma gününden bu yana oluşan toz bulutunun dağılması ve yatırımcıların hafta ortasındaki risk unsurlarına bakarak piyasaların bir sonraki yönünü anlamaya çalışması” dedi. Spivak, burada ABD Merkez Bankası’nın nisan ayı toplantı tutanaklarına işaret etti.

#8
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının, ABD Merkez Bankası’nın para politikası patikasına ilişkin yeni ipuçları vermesini bekliyor. Altın fiyatları, artan enflasyon korkularının küresel tahvil piyasalarında sert satış dalgasını tetiklemesi nedeniyle pazartesi günü bir önceki seansta başlayan düşüşünü sürdürerek bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde toparlanan altın, seansı hafif yükselişle kapattı.

#9
Foto - Altın fiyatları dengesiz!

Beyaz Saray’dan bir yetkili pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kevin Warsh’ın cuma günü Trump tarafından Fed Başkanı olarak yemin ettirileceğini söyledi. Böylece finans dünyasının deneyimli isimlerinden Warsh, Trump’ın istediği faiz indirimlerini uygulamayı zorlaştırabilecek şekilde giderek güçlenen enflasyon baskılarıyla mücadele eden merkez bankasının başına geçmiş olacak. Spot gümüş yüzde 1,3 düşüşle ons başına 76,63 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.969,84 dolara düştü. Paladyum ise yüzde 1,2 gerileyerek 1.401,74 dolara indi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23