Altın fiyatları dengesiz!
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından büyük ölçüde yatay seyretti.
Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4.560,39 dolara geriledi. Altın, pazartesi günü 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,1 artışla 4.563,50 dolara yükseldi.
Güncel altın satış fiyatları Gram altın satış fiyatı: 6.666,23 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.935,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.862,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 43.707,88 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.584,00 TL
Tastylive küresel makro strateji direktörü Ilya Spivak, “Bugün piyasalardaki genel tema, cuma gününden bu yana oluşan toz bulutunun dağılması ve yatırımcıların hafta ortasındaki risk unsurlarına bakarak piyasaların bir sonraki yönünü anlamaya çalışması” dedi. Spivak, burada ABD Merkez Bankası’nın nisan ayı toplantı tutanaklarına işaret etti.
Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının, ABD Merkez Bankası’nın para politikası patikasına ilişkin yeni ipuçları vermesini bekliyor. Altın fiyatları, artan enflasyon korkularının küresel tahvil piyasalarında sert satış dalgasını tetiklemesi nedeniyle pazartesi günü bir önceki seansta başlayan düşüşünü sürdürerek bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde toparlanan altın, seansı hafif yükselişle kapattı.
Beyaz Saray’dan bir yetkili pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kevin Warsh’ın cuma günü Trump tarafından Fed Başkanı olarak yemin ettirileceğini söyledi. Böylece finans dünyasının deneyimli isimlerinden Warsh, Trump’ın istediği faiz indirimlerini uygulamayı zorlaştırabilecek şekilde giderek güçlenen enflasyon baskılarıyla mücadele eden merkez bankasının başına geçmiş olacak. Spot gümüş yüzde 1,3 düşüşle ons başına 76,63 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 kayıpla 1.969,84 dolara düştü. Paladyum ise yüzde 1,2 gerileyerek 1.401,74 dolara indi.
