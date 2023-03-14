Avrupa Birliği Türkiye'ye gönderdi: Tam 500 adet

İsveç hükümetinin derhal eyleme geçtiğini ve yardım yapılmasına karar verildiğini anlatan Herrström, öncelikle Kızılhaç, daha sonra da İsveç Sivil Acil Durumlar Dairesi aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için 25,4 milyon avro tutarında yardım yapıldığını ifade etti. Herrström, bölgede birden çok projenin hayata geçirildiğini ve Sivil Acil Durumlar Dairesi, UNICEF, Save the Children ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla yardım faaliyetlerine devam edildiğini belirterek bunun Türk halkıyla dayanışmanın işaretleri olduğunu vurguladı.