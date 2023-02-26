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Türkiye
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Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

2023-02-26 07:17:32
Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Avcılar, TEM Otoyolu'nda dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı.

#1
Foto - Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun şoförü burnu bile kanamadan kurtulurken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

#2
Foto - Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde meydana geldi.

#3
Foto - Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Arı kontrolündeki 41 TC 505 plakalı hafriyat kamyonu, üzerindeki hafriyatla ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle dorsesi açıldı.

#4
Foto - Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Dorsesi bir süre sonra üst geçide takılan kamyon devrilirken, kamyondaki hafriyat yola saçıldı.

#5
Foto - Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol kamyonun çekici ile kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

#7
Foto - Avcılar'da dorsesi açılan kamyon üst geçite çarptı

Kamyon şoförü Eyüpsultan Arı, "400 metre geriden TIR'ın dorsesi açılmaya başlamış, fark etmedik tabi. Birinci köprüyü geçtikten sonra ikinci köprüye vurdu. Tanker koptu, başımıza böyle bir olay geldi. Daha dikkatli olmamız gerekiyor tabi" dedi.

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