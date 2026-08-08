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Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

Gazze’yi kana bulayan İsrail yönetimi, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesine yönelik 15 maddelik yol haritasını reddetti. Hamas’ın plana olumlu yaklaşmasına rağmen Sarı Hat’tan çekilmeyeceğini bildiren İsrail, Gazze’deki askeri varlığını sürdürmekte ısrar etti. Ateşkes sürecinde dahi saldırıların ve can kayıplarının devam etmesi, garantör ülkeler ile uluslararası kuruluşların etkisizliğini bir kez daha tartışmaya açtı. Gazze’de yükselen soru ise aynı: Soykırımcı rejimi kim durduracak?

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#1
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

SARI HATTAN ÇEKİLME YOK, SALDIRILAR SÜRECEK! Gazze’de aylar boyunca gerçekleştirilen saldırıların ardından varılan ateşkes bir kez daha kritik bir dönemece girdi. İsrail yönetimi, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik hazırlanan 15 maddelik yol haritasını mevcut haliyle kabul etmeyeceğini duyurdu. İsrail merkezli Kanal 14’ün haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda Gazze’de ateşkesin geleceğine ilişkin yeni yol haritasını masaya yatırdı. Haberde, İsrail yönetiminin söz konusu planı kabul edilemez bulduğu ve çekincelerini ABD yönetimine ilettiği belirtildi. Kanal 14’e konuşan üst düzey bir İsrailli siyasi yetkili, Mısır ve Hamas’ın da dahil olduğu süreçte hazırlanan 15 maddelik belgenin reddedildiğini belirterek, İsrail’in mevcut Sarı Hat’tan çekilmeyeceğini Washington’a bildirdiğini söyledi.

#2
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

HAMAS PLANA OLUMLU YAKLAŞMIŞTI Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas da Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik önerilerine olumlu yaklaştığını bildirmişti. Filistin tarafı, üzerinde mutabakata varılan hususların uygulanması için açık bir takvim oluşturulmasını isterken ikinci aşamaya geçilmesinin İsrail’in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı. Ancak İsrail yönetiminin son kararı, Gazze’de kalıcı ateşkes beklentilerini yeniden belirsizliğe sürükledi

#3
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

NETANYAHU’NUN SEÇİM HESABI MI? İsrail’in Hamas’ın kabul ettiği plana neden yanaşmadığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler de gündeme geldi. ABD merkezli Foreign Policy dergisinin analizinde, Hamas’ın ABD destekli Gazze planını kabul etmesine rağmen İsrail’in anlaşmaya onay vermemesinin arkasında iç siyasi hesapların bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Analize göre yaklaşan seçimler öncesinde Binyamin Netanyahu’nun siyasi söylemini “Hamas’a karşı tam zafer” hedefi üzerine kurması, Gazze’den geri çekilmesini zorlaştıran faktörlerden biri. Netanyahu’nun geri adım atması durumunda aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiliyor.

#4
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

ATEŞKES VAR AMA GAZZE’DE KAN DURMADI Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve Gazze’ye insani yardım girişinin artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail saldırıları ile insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalar süreç içerisinde devam etti. Gazze’deki Hükümet Medya Ofisinin açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından geçen 300 günlük süreçte 4 bin 91 ihlal gerçekleştirildi. Açıklamada bu ihlaller sonucunda 1255 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İnsani yardım ve seyahat konusundaki ateşkes hükümlerinin de büyük ölçüde uygulanmadığı belirtildi

#5
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

UNICEF: EN AZ 300 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ Gazze’de çocukların ödediği bedel ise savaşın en ağır tablolarından birini oluşturmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun (UNICEF) açıkladığı verilere göre, ateşkes ilan edilmesinin ardından geçen 300 günlük dönemde Gazze Şeridi’nde en az 300 çocuk hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen çocuk ölümlerinin sürmesi, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısının yetersizliğine yönelik tepkileri daha da artırdı.

#6
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

GARANTÖRLER NEREDE? İsrail’in ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını reddetmesiyle gözler bir kez daha anlaşmanın garantörlerine ve uluslararası kuruluşlara çevrildi. Hamas ve diğer Filistinli gruplar, süreç boyunca arabulucu ve garantör ülkelere İsrail’in ihlallerinin durdurulması için baskı yapılması çağrısında bulundu. Ancak Gazze’de saldırılar, can kayıpları, açlık ve insani kriz devam ederken uluslararası mekanizmaların İsrail’i durduracak etkili bir sonuç ortaya koyamaması tepki çekiyor.

#7
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK? Gazze’de on binlerce insanın hayatını kaybettiği, kentlerin enkaza döndüğü ve milyonlarca Filistinlinin ağır insani şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği süreçte, ateşkes umutları İsrail’in aldığı son kararla bir kez daha darbe aldı.

#8
Foto - Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

İsrail’in Sarı Hat’tan çekilmeyi reddetmesi ve askeri operasyonlarını sürdürme mesajı vermesi, ateşkesin geleceğini tehlikeye atarken garantör ülkeler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumların bundan sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Gazze’de aylardır süren kan, açlık ve yıkımın ardından dünya kamuoyunun önündeki soru ise giderek daha yüksek sesle soruluyor: Soykırımcı rejimi kim durduracak?

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Yorumlar

metin

Hani korkumuzdan uykuları kaçıyordu?

Adem

Önemli degil...kardeslerimiz gitmeye can attigimiz cennete bizden önce gidiyor elhamdulillaah..utanciyla yasamakta bize kaliyor...Rabbim onlari cennetine Kabul etsin,bizi affetsin,bu katilleri ve yardakçilarinida sonsuza kadar cehenneminde inim inim inleyen.amiin
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