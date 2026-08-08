Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?
Gazze’yi kana bulayan İsrail yönetimi, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesine yönelik 15 maddelik yol haritasını reddetti. Hamas’ın plana olumlu yaklaşmasına rağmen Sarı Hat’tan çekilmeyeceğini bildiren İsrail, Gazze’deki askeri varlığını sürdürmekte ısrar etti. Ateşkes sürecinde dahi saldırıların ve can kayıplarının devam etmesi, garantör ülkeler ile uluslararası kuruluşların etkisizliğini bir kez daha tartışmaya açtı. Gazze’de yükselen soru ise aynı: Soykırımcı rejimi kim durduracak?