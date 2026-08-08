Ateşkesi reddetti, katliamlara devam edecek! SOYKIRIMCI REJİMİ KİM DURDURACAK?

ATEŞKES VAR AMA GAZZE’DE KAN DURMADI Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve Gazze’ye insani yardım girişinin artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail saldırıları ile insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalar süreç içerisinde devam etti. Gazze’deki Hükümet Medya Ofisinin açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından geçen 300 günlük süreçte 4 bin 91 ihlal gerçekleştirildi. Açıklamada bu ihlaller sonucunda 1255 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İnsani yardım ve seyahat konusundaki ateşkes hükümlerinin de büyük ölçüde uygulanmadığı belirtildi