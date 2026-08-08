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"Bu, Müslüman NATO’su" diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi "Mekke Anlaşması" resmen eteklerini tutuşturdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Bu, Müslüman NATO’su” diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi “Mekke Anlaşması” resmen eteklerini tutuşturdu

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, küresel jeopolitik dengeleri altüst eden devasa bir güç bloğunun doğuşunu tescilledi. Cidde’de gerçekleştirilen zirvede üç ülkeden birine yapılacak saldırının tümüne yapılmış sayılacağı kararlaştırılırken, Batı basını durumu "Müslüman NATO'su" olarak nitelendirdi. İşte detaylar...

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Foto - "Bu, Müslüman NATO’su" diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi "Mekke Anlaşması" resmen eteklerini tutuşturdu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bölgesel güvenlik bağlarını güçlendirmek amacıyla dün Cidde'de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

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Foto - "Bu, Müslüman NATO’su" diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi "Mekke Anlaşması" resmen eteklerini tutuşturdu

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla, Orta Doğu'da yeni bir güç bloku kurulurken, İsrail basını konuya geniş yer verdi.

#3
Foto - "Bu, Müslüman NATO’su" diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi "Mekke Anlaşması" resmen eteklerini tutuşturdu

Jerusalem Post gazetesi, bölgedeki en nüfuzlu ülkelerin bir araya geldiğini vurguladı. Bunun jeopolitik öneminin altını çizdi.

#4
Foto - "Bu, Müslüman NATO’su" diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi "Mekke Anlaşması" resmen eteklerini tutuşturdu

Gazete, "Pakistan'ın nükleer gücünü, Suudi Arabistan'ın ekonomik kuvvetini ve Türkiye'nin ordusunu birleştirerek bir 'Müslüman NATO'su' kurmayı amaçlayan üçlü ittifak" olduğunu ifade etti. Yunan basını ERT de anlaşmanın "bölgesel bir kriz" esnasında imzalandığını vurguladı. Türkiye'ye saldırının artık Suudi Arabistan ve nükleer güç Pakistan'ı da savaşa çekeceği vurgulandı.

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Foto - "Bu, Müslüman NATO’su" diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi "Mekke Anlaşması" resmen eteklerini tutuşturdu

Hindistan basını Times of India ise Türkiye'nin Pakistan'ın askeri açıklarını kapattığını ifade etti. Pakistan için gemi üreten Türkiye'nin, Hindistan'ın geçen yıl savaştığı Pakistan ordusunun İHA ve kara gücü eksiklerini de kapattığını vurguladı.

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Yorumlar

Eyman

İsrail'in yok oluşuna vesile olsun inşaallah

hasan

suudun başındaki adama hiç güvenmiyorum...siyonıst uşağı
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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