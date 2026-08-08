“Bu, Müslüman NATO’su” diyerek ayağa fırladılar! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın tarihi “Mekke Anlaşması” resmen eteklerini tutuşturdu
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, küresel jeopolitik dengeleri altüst eden devasa bir güç bloğunun doğuşunu tescilledi. Cidde’de gerçekleştirilen zirvede üç ülkeden birine yapılacak saldırının tümüne yapılmış sayılacağı kararlaştırılırken, Batı basını durumu "Müslüman NATO'su" olarak nitelendirdi. İşte detaylar...