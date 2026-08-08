Mekke Anlaşması dünya basınında! ‘Birine saldırı, hepsine saldırıdır’

Yeni bir askeri blok mu kuruluyor? Uluslararası basında en fazla tartışılan konulardan biri de anlaşmanın gelecekte yeni ve daha geniş bir askeri ittifakın temelini oluşturup oluşturmayacağı. Üç ülkenin açıklamalarında ise anlaşmanın savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı özellikle vurgulanıyor. Bu nedenle mevcut haliyle Mekke Anlaşması, NATO benzeri otomatik askeri müdahale yapısından ziyade ortak caydırıcılığı, askeri koordinasyonu ve savunma sanayisi işbirliğini güçlendiren üçlü bir güvenlik mekanizması niteliği taşıyor.