Mekke Anlaşması dünya basınında! ‘Birine saldırı, hepsine saldırıdır’
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uluslararası basında geniş yankı buldu. Üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngören anlaşma; Türkiye'nin askeri ve savunma sanayisi gücü, Pakistan'ın stratejik kapasitesi ve Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü ortak caydırıcılık çatısı altında buluşturuyor. Dünya basını gelişmeyi Orta Doğu'daki güvenlik dengelerinin yeniden şekillenmesinin güçlü bir işareti olarak değerlendirdi.