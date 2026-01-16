  • İSTANBUL
Asya ülkesinden Bayraktar TB2 SİHA kararı: Özel birim devreye alındı
Asya ülkesinden Bayraktar TB2 SİHA kararı: Özel birim devreye alındı

Dünyanın farklı noktalarında çeşitli görevlere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili Özbekistan'dan flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Asya ülkesinden Bayraktar TB2 SİHA kararı: Özel birim devreye alındı

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Bahadır Kurbanov, ülkesinin sınır koruma birlikleri bünyesinde, Bayraktar insansız hava araçlarıyla (İHA) donatılan özel bir birim oluşturulduğunu bildirdi.

#2
Foto - Asya ülkesinden Bayraktar TB2 SİHA kararı: Özel birim devreye alındı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e bilgi veren Kurbanov, ülkedeki sınır koruma birliklerinin çağdaş teknolojilerle donatılmasına ilişkin çalışmaları anlattı.

#3
Foto - Asya ülkesinden Bayraktar TB2 SİHA kararı: Özel birim devreye alındı

Kurbanov, sınır koruma birlikleri bünyesinde Bayraktar İHA'larla donatılan özel bir birimin oluşturulduğunu belirterek "Bayraktar insansız hava araçlarıyla donatılan yeni bir özel birim devreye alındı." dedi.

#4
Foto - Asya ülkesinden Bayraktar TB2 SİHA kararı: Özel birim devreye alındı

Kasım 2023'te Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Afganistan sınırında bulunan Surhanderya'daki bir askeri birliğe yaptığı ziyaret sırasında, Bayraktar TB2 İHA uçuşları gösterilmişti ancak bugüne kadar Özbek makamlarınca Bayraktar İHA'larının alındığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

