SON DAKİKA
Gündeme oturan çıkış: Youtuber Fatih Altaylı'dan olay çağrı Dursun Özbek'e...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündeme oturan çıkış: Youtuber Fatih Altaylı'dan olay çağrı Dursun Özbek'e...

Galatasaray Kulübü Üyesi Fatih Altaylı, kulübün olağanüstü bütçe toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü bütçe toplantısında konuşan Fatih Altaylı, yönetimi eleştiren açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'nın açıklamaları şöyle: -4. kez şampiyonluğa gidiyoruz, bu dönemde nelerle karşı karşıya olduğumuzu beraber yaşıyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanan hakem (Yasin Kol) bile nelerle karşı karşıya olduğumuzun göstergesi!

-Galatasaray'ın kendisine yapılan haksızlıklar konusunda sessiz kalması konusunda bu yönetime gerçekten eleştiri getirmek istiyorum. Yaptıkları çok muazzam işler var, rakiplerin dengesini bozan, Türkiye'nin en iyi yöneticisi olduğunu zannedenlerin kulüplerini bırakıp kaçmalarını ya da devrilmelerine sebep olan başarılar elde ettiler ama ne yazık ki kulübümüzün kendisine karşı haksızlıklarla mücadelesinde aynı kararlığı göstermediklerini üzülerek izliyorum.

-Yapı yapı deyip duruyorlar. O yapı burası arkadaşlar. Galatasaray'ın buradan başka hiçbir yapısı, herhangi bir arkasında bir şeyi yok! Biz burada gerekirse en sert eleştirileri yaparak, gerekirse başkanlarımızı düşürerek, gerekirse yeni başkanlar seçerek, gerekirse eskileri tekrar getirerek, bu yapı denilen şey Galatasaray'ın tarihi ve bu tarihi oluşturan sizlersiniz.

-Kendileri yapı içinde yaşayanlar, kendileri yapılara borçlu olanlar her şeylerini, kalkıp bize de 'Bu kadar başarının arkasında yapı vardır' diyorlar. Yapıyı görmek istiyorlarsa gelsinler, şu salona buradan baksınlar, yapıyı göreceklerdir!

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!
Gündem

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G20 toplantılarında ülkesine yönelik uygulanan eşi benzeri ..
CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti!
Gündem

CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti!

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım zehir zemberek açıklamalarla görevinden istifa etti.
Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme
Medya

Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Bessent itiraf etti: Doların patronu sömürü ağını genişletiyor
Gündem

Bessent itiraf etti: Doların patronu sömürü ağını genişletiyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Körfez ve Asya ülkeleriyle yürütülen dolar swap hattı görüşmelerine ilişkin sosyal medya üzerinden küstah b..
Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir kuryenin ateist bir müşterisiyle yaşadığı diyaloğu anlatmasıyla kısa sürede binlerce izlenmeye ulaş..
Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! "Hatırlı" aileye yargı yolu göründü!
Gündem

Dorukhan Büyükışık cinayetinde kritik gelişme! “Hatırlı” aileye yargı yolu göründü!

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümüyle ilgili davada kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme, takipsizlik k..
