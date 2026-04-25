Gündeme oturan çıkış: Youtuber Fatih Altaylı'dan olay çağrı Dursun Özbek'e...
Galatasaray Kulübü Üyesi Fatih Altaylı, kulübün olağanüstü bütçe toplantısında dikkat çeken açıklamalara yer verdi.
Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü bütçe toplantısında konuşan Fatih Altaylı, yönetimi eleştiren açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'nın açıklamaları şöyle: -4. kez şampiyonluğa gidiyoruz, bu dönemde nelerle karşı karşıya olduğumuzu beraber yaşıyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine atanan hakem (Yasin Kol) bile nelerle karşı karşıya olduğumuzun göstergesi!
-Galatasaray'ın kendisine yapılan haksızlıklar konusunda sessiz kalması konusunda bu yönetime gerçekten eleştiri getirmek istiyorum. Yaptıkları çok muazzam işler var, rakiplerin dengesini bozan, Türkiye'nin en iyi yöneticisi olduğunu zannedenlerin kulüplerini bırakıp kaçmalarını ya da devrilmelerine sebep olan başarılar elde ettiler ama ne yazık ki kulübümüzün kendisine karşı haksızlıklarla mücadelesinde aynı kararlığı göstermediklerini üzülerek izliyorum.
-Yapı yapı deyip duruyorlar. O yapı burası arkadaşlar. Galatasaray'ın buradan başka hiçbir yapısı, herhangi bir arkasında bir şeyi yok! Biz burada gerekirse en sert eleştirileri yaparak, gerekirse başkanlarımızı düşürerek, gerekirse yeni başkanlar seçerek, gerekirse eskileri tekrar getirerek, bu yapı denilen şey Galatasaray'ın tarihi ve bu tarihi oluşturan sizlersiniz.
-Kendileri yapı içinde yaşayanlar, kendileri yapılara borçlu olanlar her şeylerini, kalkıp bize de 'Bu kadar başarının arkasında yapı vardır' diyorlar. Yapıyı görmek istiyorlarsa gelsinler, şu salona buradan baksınlar, yapıyı göreceklerdir!
