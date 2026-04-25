SON DAKİKA
Sezeryana kıyasla normal doğum... Anne adayları artık doğal doğumu tercih ediyor Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı: F-35'lere görünmezlik sağlayan Ergün Kırklıovalı Kaan kararını duyurdu Trump'tan şok eden Pakistan kararı: İptal ettim Okan Buruk o isim için 'kapıya dayanın' talimatı verdi bile... İşte bu hamle çok konuşulur! Gelibolu'da ilginç anlar: Haka dansı ile atalarını andılar! Bekçilere yeni görev: Çalışma saatleri de değişiyor Çok konuşulacak araştırma: Her gün onlarca kez kullandığımız o tuşun sırrını kimse bilmiyor! Çok konuşulacak anlar: Kur'an kursunu ziyaret eden Okan Buruk o isim için dua istedi
ABD'li Paul Craig Türkiye ile ilgili şok iddiaları doğruladı: Bu savaş sebebidir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'li Paul Craig Türkiye ile ilgili şok iddiaları doğruladı: Bu savaş sebebidir

Eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı ve ekonomist Paul Craig Roberts, Türkiye’nin de hedef olduğu İsrail projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı ve ekonomist Paul Craig Roberts, İran ve ABD-İsrail arasında patlak veren savaşın asıl sebebinin "Büyük İsrail Projesi" olduğunu söyledi.

Dialogue Works YouTube kanalına röportaj veren ABD’li analist, özellikle İsrail’le müzakerenin mümkün olmadığını vurgularken Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye kadar tüm coğrafyanın savaş alanına dönüştürülmek istendiğini söyledi.

"Dile getirilmeyen şey, tüm sorunların kaynağının Büyük İsrail'in Siyonist ajandası olduğudur. Şu an bu ajandanın 21. yüzyılın ilk çeyreğinde adım adım uygulanışını izliyoruz. Bu bize Amerikalı neo-muhafazakarlar (neocon'lar) tarafından sunuldu. İlk olarak, Yahudi dergisi 'Commentary'nin editörü Norman Podhoretz ortaya attı. Commentary dergisinde ilk kez '5 yılda 7 ülke' hedefinden bahsetti. Sonra bunu, Amerikan neo-muhafazakar yayını olan 'Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi'nde (PNAC) tekrarlanırken gördük. (Özetle) Orta Doğu temizlenecekti.

Sonra dört yıldızlı General Wesley Clark, NATO'nun Avrupa'daki kuvvetleri komutanı, televizyonda defalarca şunu söyledi:

Pentagon'daki generaller ofise çağırdı ve 'Efendim, bakın Irak'a saldıracağız' dediler. 'Neden bunu yapıyoruz?' diye sordum. Generaller 'Bilmiyoruz' dediler. Tekrar gittiğimde dediler ki; 'Generalim, durum artık daha kötü. Hedef 5 yılda 7 ülke…'

İsrail hükümetinin ajandası, Tanrı'nın Orta Doğu'yu İsrail'e verdiği yönünde olduğu sürece hiçbir barış olamaz. Ajanda, İsrail'in tüm Orta Doğu'yu kontrol etmesinin önünde engel olan yedi ülkeden kurtulmaktır.

Daha geçen gün, İsrailli bakanlardan biri Suriye topraklarının bir kısmının çoktan İsrail'in parçası haline geldiğini anlattı. Yine tüm Filistin'in artık İsrail olduğunu söylediler ve şimdi de ‘Lübnan'ı nehre (Litani) kadar alıyoruz.’ diyorlar. Arap ve Müslüman devletlerinin topraklarını alma gibi bir ajandaları olduğu açık.

İsrail, Suudi Arabistan'ın da artık Büyük İsrail'in bir parçası olduğunu iddia etti. Sadece birkaç ay önce, Şubat ayında, eski İsrail Başbakanı Bennett Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve 'Türkiye sıradaki İran'dır' dedi.

Peki kendinizi yok etmek isteyen bir güçle nasıl müzakere edersiniz? Müzakere edilmesi gereken şey İran'ın hakları değil, İsrail'in Siyonist ajandası, Büyük İsrail iddialarıdır!

Bu iddialar gerçektir. Başkanlar onlarca yıldır bunu dile getiriyor. Ayağa kalkıp haritaları tutuyorlar. Eskiden 'Nil'den Fırat'a' idi. Fırat, Irak'ı ikiye bölen bir nehirdir. Sonra, tüm Irak'ı ve Suudi Arabistan'ın yarısını buna dahil etmek istediler. Ve son seferinde tüm Suudi Arabistan'ı hedef aldılar, sonra da bakan 'Türkiye sıradaki hedef' dedi. Yani Türkiye artık Büyük İsrail'in bir parçasıdır. Peki, siz bunu nasıl müzakere edeceksiniz?" KAYNAK: İSLAMİANALİZ

Yorumlar

Lkj

Lanetli siyonist ler Melhemei Kübra yi zorluyor. Helak olub gidecek insaAllah .. Allahın yardımıyla oraların tamamı Filistine kalacak insaAllah

x

SİZİN ANANIZ GÜZELDE GÖNDERİN BİR GECE EĞLENELİM KATİLLER SÜRÜSÜ
