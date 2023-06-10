2023-06-10 14:55:34 Asırlık çınar ağacının hikayesi duyanların yüreğini dağlıyor
Aydın'ın Köşk ilçesinde Yunan zulmünün izlerini taşıyan 5 asırlık çınar ağacında takılı olan çengellerin hikayesi adeta duyanların yüreğini dağlıyor. İşgal yıllarında onlarca masum insanın asılıp işkence yapılarak katledildiği çınar aradan geçen 105 yıla rağmen tarihin acı hatıralarını halen üzerinde taşıyor. Şehir merkezinin tam ortasında yer alan bir çınar sadece asırlık bir ağaç değil aynı zamanda ibret vesikası olarak görülüyor.