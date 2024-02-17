  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kilosu 5 dolara satılıyor! Türkiye’den Rusya’ya tır tır gidiyor

O ilimizde 15 yeni tür keşfedildi

Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Türkiye kimsenin satmadığı denizaltı çeliğini üretti! O kadar kritik bir ürün ki, parayla bile alamıyorsunuz

ABD'nin yeniden Türkiye'ye teklif ettiği F-35'lerle ilgili şok detay! Duyan 'Sakın almayalım' diyecek

Işıkla çalışan, ‘hacklenemez’ çip ürettiler

Minik Zayn, babasının izinde

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın’dan şaşırtan karar! O kanalla anlaştı

Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı

Korkutan gemi Türkiye sularına yaklaştı! Uzman isim uyardı: O gemide HAARP silahı var, 5 ilimize dikkat
Gıda
5
Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

2024-02-17 21:14:57
Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Ağrı'da asırlardır toprağa gömme peynir geleneği sürdürülüyor.

#1
Foto - Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Ağrı’da asırlardır devam eden toprağa peynir gömme geleneğini sürdüren vatandaşlar, toprak altında aylarca beklettikleri peynirleri toprak altından çıkardı.

#2
Foto - Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sürdürdüğü asırlık toprağa peynir gömme geleneği ile birlikte, peynirler birçok işlemden geçirildikten sonra plastik bidonlara iyice sıkıştırılarak toprak altına gömülüyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan lor ve peynirler, toprağa gömme işleminin ardından daha lezzetli ve organik bir şekilde sofraları süslüyor.

#3
Foto - Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Ağrı’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde yaşayan Türkan Doğan, bu asırlık toprağa peynir gömme geleneğini 20 yıldır devam ettiriyor.Yaz aylarında kendi ineklerinden ürettikleri sütleri peynir haline getirerek bidonlara dolduran Doğan, doldurduğu bidonları toprağın altına gömüyor. Toprağa gömülen peynirler yaklaşık 6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor.

#4
Foto - Asırlardır toprak altında saklıyorlar! Anadolu'nun beyaz altını

Kış aylarına kadar toprak altında bekletilen peynirler, 2 yıl boyunca bozulmadan tüketilebiliyor. Köy dışından vatandaşların da talep gösterdiği doğal olarak üretilen küp peynirler vatandaşların da alımına sunuluyor.

İhsan Şenocak’tan sosyal medyayı sallayan sözler! ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine cevap
Sosyal Medya

İhsan Şenocak’tan sosyal medyayı sallayan sözler! ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine cevap

Sohbetleriyle Müslümanlara yeni ufuklar açan İhsan Şenocak Hoca'nın ‘Kur'an'ı kapat kadını aç' zihniyetine verdiği cevap sosyal medyayı sall..
Gezici Kavala’yı yıkama yağlama seansı! Ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu ROK?
Gündem

Gezici Kavala’yı yıkama yağlama seansı! Ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu ROK?

Son aylarda hükümet aleyhine çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı, son olarak Gezi finansörü Osman Kavala hakkındaki söyleml..
Bakanlıktan kritik maden ocağı kararı! İptal edildi
Gündem

Bakanlıktan kritik maden ocağı kararı! İptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç’teki maden ocağıyla ilgili kritik bir karar aldı.

Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday
Gündem

Dışarıda ararken içeride buldular! DEM'den Ankara'ya terör hükümlüsü aday

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti Ankara adayını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; DEM'in adayı Ankara Büyükşehir Belediye..
Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı
Ekonomi

Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa maçından önce olay çıkarıp iki ülke arasındaki ilişkileri tehlikeye sokan Ali Koç’u rahatsız edecek rakamlar..
Teker teker paketlendiler! Zehir tacirlerine demir yumruk
Gündem

Teker teker paketlendiler! Zehir tacirlerine demir yumruk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İstanbul’da 5 gündür devam eden ‘Narkogüç-50’ Operasyonunda yakalanan bin 663 şüpheli sokak satıcısından 167..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23