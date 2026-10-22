Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı

MAVİ VATAN'DA ANKARA'NIN DEDİĞİ OLDU Yaşanan gelişme, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin kararlı tutumunun yeni bir örneği oldu. Ankara, yayımladığı karşı NAVTEX ile kendi kıta sahanlığındaki araştırma faaliyetlerinin izinsiz gerçekleştirilemeyeceğini bildirirken, ardından çalışmaların Türk makamlarıyla koordinasyona bağlanması dikkat çekti. Türkiye böylece Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında kendisini yok sayan tek taraflı girişimlere izin vermeyeceği mesajını bir kez daha vermiş oldu.