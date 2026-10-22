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Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yayımladığı karşı NAVTEX'in ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığında yürütülmesini planladığı denizaltı kablo projesine ilişkin araştırma faaliyetleri, Türk makamlarıyla koordinasyon ve izin sürecine bağlandı. Ankara'nın Mavi Vatan'daki kararlı tutumu sonrası Rum tarafının ilk planı değişti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığını yok sayarak atılmak istenen adıma Ankara'dan geçit çıkmadı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denizaltı kablo projesi kapsamında Türk kıta sahanlığı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı jeofizik araştırma faaliyeti, Türkiye'nin karşı hamlesinin ardından yeniden şekillendi. Ankara'nın yayımladığı karşı NAVTEX sonrası araştırmaların Türk makamlarıyla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması gündeme geldi.

#1
Foto - Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı

TÜRKİYE'DEN ANINDA KARŞI NAVTEX Süreç, GKRY'nin 15 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı NAVTEX duyurusuyla başladı. Rum yönetimi, Kıbrıs'ın batısındaki bir bölgede “East to Med Corridor” (EMC) denizaltı kablo projesi kapsamında jeofizik araştırma gerçekleştirileceğini ilan etti. Türkiye ise söz konusu araştırma sahasının bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu belirterek harekete geçti. Ankara, 16 Ekim'de karşı NAVTEX yayımlayarak Türkiye'nin kıta sahanlığındaki deniz araştırmalarının Türk makamlarının izni ve koordinasyonu olmadan gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koydu.

#2
Foto - Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı

TÜRK MAKAMLARIYLA KOORDİNASYONA GİDİLDİ Türkiye'nin müdahalesinin ardından araştırma faaliyetlerine ilişkin süreç değişti. Jeofizik araştırmaların yetkili Türk makamlarıyla koordine edildiği ve faaliyet için Türkiye tarafından izin verildiği bildirildi. Böylece Türk kıta sahanlığındaki araştırmanın Ankara'yı devre dışı bırakarak gerçekleştirilmesi girişimi sonuçsuz kaldı.

#3
Foto - Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı

KABLO PROJESİNDE YENİ PLANLAMA Süreçte proje sahibi EMC Subsea Cable Company Ltd. ile araştırmayı gerçekleştirecek geminin operatörü Hollanda merkezli Fugro N.V. açısından da yeni bir planlama gündeme geldi. Faaliyetlerin Türk makamlarıyla koordineli biçimde yürütülmesiyle araştırmanın Türk kıta sahanlığına giren bölümünde Ankara'nın yetkisi fiilen dikkate alınmış oldu.

#4
Foto - Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı

MAVİ VATAN'DA ANKARA'NIN DEDİĞİ OLDU Yaşanan gelişme, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin kararlı tutumunun yeni bir örneği oldu. Ankara, yayımladığı karşı NAVTEX ile kendi kıta sahanlığındaki araştırma faaliyetlerinin izinsiz gerçekleştirilemeyeceğini bildirirken, ardından çalışmaların Türk makamlarıyla koordinasyona bağlanması dikkat çekti. Türkiye böylece Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında kendisini yok sayan tek taraflı girişimlere izin vermeyeceği mesajını bir kez daha vermiş oldu.

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