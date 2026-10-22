Doğu Akdeniz'de Ankara'nın dediği oldu! Güney Kıbrıs Türkiye'den izin almak zorunda kaldı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yayımladığı karşı NAVTEX'in ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk kıta sahanlığında yürütülmesini planladığı denizaltı kablo projesine ilişkin araştırma faaliyetleri, Türk makamlarıyla koordinasyon ve izin sürecine bağlandı. Ankara'nın Mavi Vatan'daki kararlı tutumu sonrası Rum tarafının ilk planı değişti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığını yok sayarak atılmak istenen adıma Ankara'dan geçit çıkmadı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denizaltı kablo projesi kapsamında Türk kıta sahanlığı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı jeofizik araştırma faaliyeti, Türkiye'nin karşı hamlesinin ardından yeniden şekillendi. Ankara'nın yayımladığı karşı NAVTEX sonrası araştırmaların Türk makamlarıyla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması gündeme geldi.