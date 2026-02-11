ASELSAN’dan “gök vatan” için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye’nin hava savunma mimarisini kökten değiştirecek ASELFLIR 600, MURAD AESA radar, SİPER ve Çelik Kubbe projelerinde sona gelindiğini müjdeledi. MURAD AESA radarının seri üretime geçtiğini ve 2026 yılında Çelik Kubbe kapsamında 100’den fazla ürünün teslim edileceğini belirten Akyol, Türkiye’nin artık sadece ürün değil "entegre sistem" kuran bir güç olduğunu vurguladı. Yeni SİPER versiyonlarıyla katmanlı hava savunma ağının tamamlanacağını açıklayan Akyol, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava hakimiyetinin perçinleneceğini söyledi.