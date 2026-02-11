  • İSTANBUL
ASELSAN’dan "gök vatan" için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı
Giriş Tarihi:

ASELSAN’dan “gök vatan” için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye’nin hava savunma mimarisini kökten değiştirecek ASELFLIR 600, MURAD AESA radar, SİPER ve Çelik Kubbe projelerinde sona gelindiğini müjdeledi. MURAD AESA radarının seri üretime geçtiğini ve 2026 yılında Çelik Kubbe kapsamında 100’den fazla ürünün teslim edileceğini belirten Akyol, Türkiye’nin artık sadece ürün değil "entegre sistem" kuran bir güç olduğunu vurguladı. Yeni SİPER versiyonlarıyla katmanlı hava savunma ağının tamamlanacağını açıklayan Akyol, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava hakimiyetinin perçinleneceğini söyledi.

Foto - ASELSAN’dan "gök vatan" için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ASELFLIR 600, envantere giriş aşamasına geldi. Gelişmiş görüntüleme, hedef takibi ve yüksek hassasiyet kabiliyetiyle ASELFLIR 600’ün; insansız hava araçları, sabit ve döner kanatlı platformlarda Türkiye’nin gözetleme ve taarruz yeteneğini ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Foto - ASELSAN’dan "gök vatan" için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı

Ahmet Akyol, milli AESA radar ailesinin önemli unsurlarından MURAD AESA radarın seri üretime geçtiğini açıkladı. MURAD radar; yüksek menzil, çoklu hedef takibi ve elektronik harp ortamlarında görev yapabilme yetenekleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava hâkimiyetini güçlendirecek unsur olarak öne çıkıyor.

Foto - ASELSAN’dan "gök vatan" için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı

Türkiye’nin milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Akyol, mevcut kabiliyetlerin ötesine geçen yeni uzun menzilli SİPER versiyonlarının geliştirme sürecinde olduğunu belirterek, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinin daha da güçleneceğini vurguladı.

Foto - ASELSAN’dan "gök vatan" için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı

ASELSAN’ın öncülüğünde geliştirilen Çelik Kubbe entegre hava savunma mimarisi kapsamında 2026 yılı içinde 100’den fazla ürünün teslim edilmesinin planlandığı açıklandı. Radarlar, komuta-kontrol sistemleri, sensörler ve hava savunma unsurlarını tek çatı altında birleştiren Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava ve füze savunmasında bütüncül bir yapı oluşturmasını amaçlıyor.

Foto - ASELSAN’dan "gök vatan" için 4 dev hamle! Tarih verildi, düşmanı tir tir titretecek seri üretim başladı

Ahmet Akyol’un açıklamaları, Türkiye’nin savunma sanayiinde yalnızca ürün geliştiren değil, entegre sistemler kuran ve sürdürülebilir seri üretim kabiliyeti kazanan bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. ASELSAN’ın bu projelerle hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

