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ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza

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ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza

Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, Kamuoyu Aydınlatma Platfotmu'na önemli bir satışın bilgisini verdi. Yarım milyar dolara yaklaşan satışla ilgili detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza

Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki önemli kuruluşlarından ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle toplam 442,5 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesine imza attı. Anlaşma kapsamında radar, insansız hava araçlarına (İHA) karşı tedbir sistemleri ile komuta ve kontrol sistemlerinin satışının gerçekleştirileceği bildirildi.

#2
Foto - ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmenin uluslararası bir müşteriyle imzalandığı duyuruldu. Toplam 442,5 milyon dolar değerindeki anlaşma, şirketin savunma elektroniği alanındaki ürünlerinin uluslararası pazarlara yönelik satışlarını kapsıyor.

#3
Foto - ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza

Sözleşmede yer alan radar sistemleri, çevresel tehditlerin tespit edilmesi ve takibinde önemli rol oynarken, İHA karşı tedbir sistemleri de insansız hava araçlarından kaynaklanabilecek tehditlere karşı savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Komuta ve kontrol sistemleri ise farklı unsurların koordinasyonu ve operasyonel süreçlerin yönetilmesinde kullanılıyor.

#4
Foto - ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza

ASELSAN’ın imzaladığı bu anlaşma, Türk savunma sanayisinin elektronik harp, radar teknolojileri ve entegre savunma çözümleri alanındaki faaliyetlerinin uluslararası boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı. Şirketin farklı teknolojik alanları kapsayan ürün portföyü, modern savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümler arasında yer alıyor.

#5
Foto - ASELSAN Türkiye'yi sallayacak haberi KAP'a bildirdi: Yarım milyar dolarlık imza

442,5 milyon dolarlık sözleşmenin, ASELSAN’ın uluslararası müşterilerle yürüttüğü ticari faaliyetleri açısından önemli bir anlaşma olduğu değerlendiriliyor. Şirketin KAP açıklamasında sözleşmenin toplam tutarı ve satış kapsamındaki sistemler belirtilirken, müşterinin kimliği ve teslimat takvimine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

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