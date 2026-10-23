Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Kurşunlu’nun ovalarını Korgun’un sanayi gücüyle, Çankırı’yı ise çok daha güçlü yarınlarla buluşturduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Korgun-Kurşunlu yolunu 29 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak inşa ettik. Yolumuzun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, geri kalan yaklaşık 25,6 kilometresini de gidiş-gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamladık. Projemiz kapsamında 47 metrelik Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı’nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metrelik 1 adet çelik menfezi de hizmete sunduk. Yolun platform genişliğini 6-7 metrelerden 12 metreye çıkardık, yani iki katına çıkardık. Tasarım hızını 50 kilometreden 70 kilometreye çıkardık. Bu ortalamadır, onun üstünde de seyrettiğimiz kesimler var. Sarp kayalıkları, şevleri, dik yamaçları bu kesimlerde 66 bin metrekare çelik ağ uygulaması yaparak, taş düşmelerine karşı güvenliği de artırmış olduk. Tüm bu çalışmalarımızla güzergah uzunluğunu 2 kilometre kısaltarak 29 kilometreye, seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük. Tabii bu bu güzergah için konuşuyoruz. Biz kullanılan ana güzergahı buraya aktararak, yolu tam 40 kilometre azalttık. Zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık 560 milyon lira tasarruf ettik. Buraya harcadığımız parayı biz 4-5 yılda geri kazanmış oluyoruz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu ise 8 bin 800 ton azaltarak Çankırı’mızın, doğamızın, tabiatımızın korunmasına da ayrı bir kıymet sağlamış olduk ve o emisyonu azaltmış olduk” diye konuştu.