Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Çankırı’da inşa edilen Kurşunlu-Korgun kara yolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptıkları projelerle ülkedeki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘durmak yok, yola devam’ dedik. 2002 yılından bu yana Çankırı’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 55 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Dile kolay, 2002’de sadece 18 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 256 kilometre bölünmüş yolumuz var. Bu bulunduğumuz sıcak asfalttan sadece 4 kilometre vardı, bugün 53 kilometre var. Belediyelerimizin, İl Özel İdaremizin de yaptığı bunun dışında. Orada da çok işler yaptık. Belediyelerimiz, Özel İdaremiz, Valiliğimiz sağ olsunlar hep beraber merkezi hükümetle yerel yönetimin güzel bir iş birliği var. Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illere bölünmüş yollarla Çankırı’mızı bağladık. 2016 yılında hizmete açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile özellikle kış aylarında zorlukla aşılan Ilgaz Dağı’nı yük ve yolcu taşıyan sürücüler için konforlu bir geçiş noktasına dönüştürdük. Kastamonu-Çankırı güzergahında yol boyunca güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım imkanını da böylece sağlamış olduk. Yalnızca iki il arasındaki yolu iyileştirmekle kalmadık, Kastamonu ve Sinop gibi sahil kentlerinin iç kesimlere olan bağlantısını güçlendirdik. Karadeniz’den Akdeniz’e kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağını da böylece sağlamış olduk" dedi.