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Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

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Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Çankırı'da yapımı tamamlanan 29 kilometrelik Korgun-Kurşunlu Yolu hizmete açıldı. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa edilen yeni yol sayesinde iki nokta arasındaki seyahat süresinin 45 dakikadan 24 dakikaya düşeceğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni güzergâhla ulaşımda 21 dakikalık zaman tasarrufu sağlandığını açıkladı. Uraloğlu, “Karadeniz’den Akdeniz’e kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağı sağlamış olduk” diye konuştu.

#1
Foto - Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Çankırı’da inşa edilen Kurşunlu-Korgun kara yolunun açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptıkları projelerle ülkedeki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘durmak yok, yola devam’ dedik. 2002 yılından bu yana Çankırı’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 55 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Dile kolay, 2002’de sadece 18 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 256 kilometre bölünmüş yolumuz var. Bu bulunduğumuz sıcak asfalttan sadece 4 kilometre vardı, bugün 53 kilometre var. Belediyelerimizin, İl Özel İdaremizin de yaptığı bunun dışında. Orada da çok işler yaptık. Belediyelerimiz, Özel İdaremiz, Valiliğimiz sağ olsunlar hep beraber merkezi hükümetle yerel yönetimin güzel bir iş birliği var. Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illere bölünmüş yollarla Çankırı’mızı bağladık. 2016 yılında hizmete açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile özellikle kış aylarında zorlukla aşılan Ilgaz Dağı’nı yük ve yolcu taşıyan sürücüler için konforlu bir geçiş noktasına dönüştürdük. Kastamonu-Çankırı güzergahında yol boyunca güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım imkanını da böylece sağlamış olduk. Yalnızca iki il arasındaki yolu iyileştirmekle kalmadık, Kastamonu ve Sinop gibi sahil kentlerinin iç kesimlere olan bağlantısını güçlendirdik. Karadeniz’den Akdeniz’e kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağını da böylece sağlamış olduk" dedi.

#2
Foto - Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Kurşunlu’nun ovalarını Korgun’un sanayi gücüyle, Çankırı’yı ise çok daha güçlü yarınlarla buluşturduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Korgun-Kurşunlu yolunu 29 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak inşa ettik. Yolumuzun 3,4 kilometresini bölünmüş yol, geri kalan yaklaşık 25,6 kilometresini de gidiş-gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamladık. Projemiz kapsamında 47 metrelik Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı’nı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprüyü ve 33 metrelik 1 adet çelik menfezi de hizmete sunduk. Yolun platform genişliğini 6-7 metrelerden 12 metreye çıkardık, yani iki katına çıkardık. Tasarım hızını 50 kilometreden 70 kilometreye çıkardık. Bu ortalamadır, onun üstünde de seyrettiğimiz kesimler var. Sarp kayalıkları, şevleri, dik yamaçları bu kesimlerde 66 bin metrekare çelik ağ uygulaması yaparak, taş düşmelerine karşı güvenliği de artırmış olduk. Tüm bu çalışmalarımızla güzergah uzunluğunu 2 kilometre kısaltarak 29 kilometreye, seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük. Tabii bu bu güzergah için konuşuyoruz. Biz kullanılan ana güzergahı buraya aktararak, yolu tam 40 kilometre azalttık. Zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 179 milyon lira olmak üzere yıllık 560 milyon lira tasarruf ettik. Buraya harcadığımız parayı biz 4-5 yılda geri kazanmış oluyoruz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu ise 8 bin 800 ton azaltarak Çankırı’mızın, doğamızın, tabiatımızın korunmasına da ayrı bir kıymet sağlamış olduk ve o emisyonu azaltmış olduk” diye konuştu.

#3
Foto - Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Çankırı’daki projelerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Korgun-Kurşunlu yolumuzu hizmete açarken, bir yandan da Çankırı Çevre Yolu, Orta-Şabanözü yolu, Kurşunlu-Tosya ayrımı, Çankırı yolu, Şabanözü-Ankara yolu gibi 8 ayrı kara yolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buraya gelmeden önce Orta-Şabanözü yolundaki çalışmalarımızı da yerinde inceledik. En az 10 noktada çalışma vardı. Sıcak asfaltından menfezine, dolgusuna, altyapısına, üstyapısına kadar çalışmalar sürüyor. 27 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz bu yolun 5 kilometresini ve Bastak Köprüsü’nü 2025 yılı içerisinde bitirerek trafiğe açmıştık. Proje kapsamında yapım çalışmaları devam eden Orta Çevre Yolu tarafındaki 3 kilometrelik kesimi de hizmete alıyoruz" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Çankırı Çevre Yolu’ndaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bilindiği üzere çevre yolumuzun Kenbağı mevkiinden başlayıp Yapraklı yolu ayrımına kadar 6,5 kilometrelik kesimini 2 yıl önce hizmete açmıştık. Elbette orada zorluklar var, biraz geciktiğimizin farkındayız. Ama yakın takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda da Yapraklı Kavşağı’ndan Eldivan Kavşağı’na kadar olan 6 kilometrelik kesimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kesimin de tamamlanmasıyla birlikte Çankırı şehir merkezini tamamen baypas ederek transit trafiği il merkezinden çevre yoluna almış olacağız. İnşallah buradaki çalışmalarımızı da 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

Karayolu ağının yanı sıra, Çankırı’nın demiryolu ağını da güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Kırıkkale-Çankırı-Karabük-Zonguldak demiryolunun sinyalizasyonunu tamamlamıştık. Şimdi de bu güzergahtaki demiryolu tünellerini revize ederek hattı modern, elektrikli trenlerin kullanımına uygun hale getirmeyi planlıyoruz. Bu da ayrıca kıymetli olacaktır, inşallah ihracatımıza da katkı sağlayacaktır. Çankırı Hızlı Tren Makas Fabrikası’nı kurduk. Bu da Türkiye’de ilktir, bu da Çankırı’ya nasip oldu" dedi. Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi dualarla kesildi.

#6
Foto - Bakan Uraloğlu: İki ilçe arası 24 dakikaya düştü! Karadeniz’den Akdeniz’e kesintisiz ulaşım tamam

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