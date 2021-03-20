ASELSAN noktayı koydu! Bakan Varak inceledi: Şu anda aktif

"AKTİF OLARAK KULLANILIYOR" ASELSAN'ın hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "CATS" hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti: "Bunlar insansız hava araçlarında hem gözlem yapan hem de lazer işaretleme yapan sistemler. Son dönemde Bayraktarların aldığı CATS sistemlerine Kanada ambargo uygulamaya başladı, ihracatına yasak getirdi. ASELSAN'ın geliştirdiği bu sistem, İHA'larda başarılı bir şekilde test edildi ve şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışından almamıza kısıt getirilen İHA'larda kullanılan kameralar bu sistemlerdi, burada çok başarılı bir şekilde yapılmış." Varank, ASELSAN'ın elektro-optik alanında önemli kabiliyetleri bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin savunması ve güvenliğiyle ilgili çok önemli sitemleri geliştirdiğini anlattı. Şirketin taarruza dönük sistemleri de geliştirdiğine işaret eden Varank, şöyle konuştu: "ASELSAN, özellikle havacılık alanında çok önemli kabiliyetlere sahip. Aviyonik sistemler ve bunların yönetimiyle ilgili sistemler de burada geliştiriliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin üreteceği çok önemli platformların aviyonik sistemlerinde ASELSAN çok etkili. Tüm bu sistemler tasarlanıyor, geliştiriliyor; uçaklarımıza, helikopterlerimize uygulamaları yapılıyor. Hem bu platformları üreten firmalarımız hem de bu manada onlara destek sağlayan ASELSAN gerçekten çok başarılı işler çıkarıyor." ASELSAN ziyaretinde gelecek dönemde nelerin yapılabileceğiyle ilgili görüşmelerin de ele alındığını dile getiren Varank, şöyle devam etti, "Burada gördüğümüz kabiliyetler, insana olan yatırım gerçekten etkileyici. ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde hem savunma sanayisinde hem de diğer ticari sistemlerde çok daha başarılı şekilde görebileceğiz. Son dönemde geçen yıla ilişkin ciro ve ihracat rakamları açıklandı. Dünyanın en büyük savunma sanayisi firmaları arasında 7 şirketimiz var bunlardan biri de ASELSAN. İnşallah hem buradaki kabiliyetlerini hem de diğer Türkiye'deki altyapılarını kullanarak çok daha başarılı bir ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde görebileceğiz."