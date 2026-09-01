Şanghay Zirvesi’nde genişletilmiş oturum başladı! Adil bir dünya için çok sesli BM şart

Caparov, "Tacikistan, adaleti dünya meselelerinin çözümünde yer alan devletler grubunun genişletilmesi olarak görüyor. Bu, ülkelerin gelişimindeki farklılıkların kabul edilmesi, kültür ve geleneklere saygı gösterilmesi, imkanların ve dünya geleceğine ilişkin sorumlulukların eşit şekilde paylaştırılması anlamına gelmektedir. Bizim için adaletin temel ölçüsü, her devletin sesinin dikkate alınması ve uluslararası örgütlerin ortak eylemlerinin herkes için eşit derecede uygulanmasıdır. Bu nedenle Kırgızistan, çok kutuplu dünya düzeninin şekillenmesinin temelinde BM’nin olması gerektiğinden emindir. Ancak mevcut eksiklikler, örgütün rolünün zayıflatılması için gerekçe olmamalıdır" ifadelerini kullandı.