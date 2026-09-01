Şanghay Zirvesi’nde genişletilmiş oturum başladı! Adil bir dünya için çok sesli BM şart
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin genişletilmiş oturumu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı. Açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Başkan Erdoğan’ın sıkça dikkat çektiği ve BM’nin mevcut yapısını eleştirdiği ‘Dünya 5’ten büyüktür’ doktrini üzerinden yaptığı konuşmada, “Bizim için adaletin temel ölçüsü, her devletin sesinin dikkate alınması ve uluslararası örgütlerin ortak eylemlerinin herkes için eşit derecede uygulanmasıdır” dedi.