Dimitris Keridis'ten olay sözler: Türkiye aşırı bir şekilde güçlendi, korkmadan bunu yapmalıyız
Yunan siyasetçi Dimitris Keridis, Türkiye'nin son dönemde çok güçlendiğini söyleyerek, "Yunanistan akıllıca silahlanmalı” dedi
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Yunan siyasetçi Dimitris Keridis, Türkiye'nin son dönemde çok güçlendiğini söyleyerek, "Yunanistan akıllıca silahlanmalı” dedi
Yunanistan iktidar partisi Yeni Demokrasi’nin (ND) Meclis Sözcüsü ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Dimitris Keridis, ERTnews Radio 105,8’de katıldığı “Radar” programında Türkiye-Yunanistan ilişkileri, savunma politikaları ve gündemdeki diğer konulara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türk-Yunan ilişkilerindeki mevcut durumu değerlendiren Kairidis, iki ülke arasındaki güç dengesinin son yirmi yılda ciddi şekilde değiştiğini vurguladı:
“Bir zamanlar Yunanistan ile Türkiye benzer bir Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) sahipti, ancak bugün Türkiye’nin ekonomisi bizimkinin beş katına ulaştı. Türkiye son 20-25 yılda büyük bir ekonomik büyüme kaydetti ve çok güçlendi. Her yıl çoğunluğu sanayi ürünü olmak üzere 300 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Yirmi yıl öncesine kıyasla artık sadece gelişmekte olan ülkelere değil, Avrupa ülkelerine de ihracat yapan devasa bir savunma sanayisine sahip. NATO’da ABD’den sonraki en büyük ikinci orduya sahipler.”
Türkiye’nin ulaştığı bu askeri ve ekonomik gücün Yunanistan tarafında bir korku yaratmaması gerektiğini belirten Keridis, şu değerlendirmede bulundu: “Bunları korkalım, paniğe kapılalım ya da yenilgiyi kabul edelim diye söylemiyorum. Karşı karşıya olduğumuz gerçek verileri doğru okumamız gerekiyor. Yunanistan, silahlı kuvvetlerini olabildiğince az maliyetle ama en akıllı şekilde güçlendirerek bu duruma yanıt veriyor. Rafale savaş uçaklarıyla bunu başardık. Şimdi ise F-35 hamlemizle tarihte ilk kez havada daha önce sahip olmadığımız bir üstünlüğü elde ediyoruz.”
Ege’deki kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sorunlarına da değinen Yunan Profesör, Türkiye’nin anlaşmazlık gündemini genişlettiğini ileri sürdü. Medeni ülkelerin yaptığı gibi tek çözümün Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na gitmek olduğunu savunan Keridis, Türkiye’nin bu adımdan kaçındığını iddia etti. Keridis ayrıca, Yunanistan’da bir sonraki genel seçimlerin 2027 ilkbaharının sonunda, büyük olasılıkla Mayıs ayında yapılacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ
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