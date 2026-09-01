Dimitris Keridis'ten olay sözler: Türkiye aşırı bir şekilde güçlendi, korkmadan bunu yapmalıyız

“Bir zamanlar Yunanistan ile Türkiye benzer bir Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) sahipti, ancak bugün Türkiye’nin ekonomisi bizimkinin beş katına ulaştı. Türkiye son 20-25 yılda büyük bir ekonomik büyüme kaydetti ve çok güçlendi. Her yıl çoğunluğu sanayi ürünü olmak üzere 300 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Yirmi yıl öncesine kıyasla artık sadece gelişmekte olan ülkelere değil, Avrupa ülkelerine de ihracat yapan devasa bir savunma sanayisine sahip. NATO’da ABD’den sonraki en büyük ikinci orduya sahipler.”