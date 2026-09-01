Sarı Kırmızılılar KAP’a bildirdi: A Mlli yıldız Galatasaray'a geliyor ve Ahmet Çakar ilginç açıklamasını yaptı
Sarı Kırmızılı kulübün KAP'a bildirdiği milli oyuncu Deniz Gül ile ilgili yorumcu Ahmet Çakar'dan ilginç sözler geldi.
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Sarı Kırmızılı kulübün KAP'a bildirdiği milli oyuncu Deniz Gül ile ilgili yorumcu Ahmet Çakar'dan ilginç sözler geldi.
Galatasaray’ın yeni forveti Deniz Gül’e Ahmet Çakar’dan destek geldi. Sarı-kırmızılıların doğru bir transfer yaptığını savunan Çakar, Deniz Gül’ün Osimhen’in arkasında sorun çıkarmadan bekleyebilecek bir oyuncu olduğunu söyledi. Çakar’ın asıl eleştirisi ise orta saha rotasyonuna geldi.
Galatasaray’ın hücum hattına yaptığı Deniz Gül takviyesi Derin Futbol’da masaya yatırıldı. Transferi değerlendiren Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların ikinci santrfor konusunda doğru bir tercih yaptığını savundu.
Çakar’a göre bir takımın kadrosunda aynı anda iki yıldız forvet bulundurması hem kolay değil hem de gerekli değil. Bu nedenle Deniz Gül’ün mevcut hücum yapılanmasına uygun olduğunu belirtti.
Çakar’a göre bir takımın kadrosunda aynı anda iki yıldız forvet bulundurması hem kolay değil hem de gerekli değil. Bu nedenle Deniz Gül’ün mevcut hücum yapılanmasına uygun olduğunu belirtti.
Deniz Gül’ün Galatasaray için yeterli olduğunu söyleyen Çakar, oyuncunun Milli Takım’ın golcüsü olmasına dikkat çekti. Çakar, “Hiçbir zaman ikinci santrfor, birinci santrfor kadar yeterli olmayacak. Yani bir takımda iki tane yıldız forvet olmaz” değerlendirmesini yaptı.
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