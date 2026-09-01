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Yenilenmiş hali görücüye çıktı: Tasarımıyla dikkat çekti!

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Yenilenmiş hali görücüye çıktı: Tasarımıyla dikkat çekti!

Lexus, Kuzey Amerika pazarındaki en popüler modellerinden biri olan NX'in makyajlı versiyonunu 1 Eylül'deki resmi tanıtımı öncesinde paylaştığı görsellerle ilk kez gösterdi.

#1
Foto - Yenilenmiş hali görücüye çıktı: Tasarımıyla dikkat çekti!

İkinci neslinin üzerinden beş yıl geçen Lexus NX, kapsamlı bir tasarım ve kabin güncellemesine hazırlanıyor. Japon otomotiv devi, 1 Eylül tarihinde Japonya'da gerçekleştireceği lansman öncesinde modele ait ilk resmi ipuçlarını paylaştı.

#2
Foto - Yenilenmiş hali görücüye çıktı: Tasarımıyla dikkat çekti!

RX MODELİNDEN İLHAM ALDI Yayınlanan tanıtım kesitlerine göre makyajlı crossover, markanın RX modelinden izler taşıyan yeni bir ön ızgara ve sportif tampon hava girişleriyle geliyor. Yenilenen far tasarımında ise çamurluklara doğru uzanan yatay veya L biçimli gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor.

#3
Foto - Yenilenmiş hali görücüye çıktı: Tasarımıyla dikkat çekti!

Aracın genel profil çizgileri korunurken yeni yeşil gövde rengi ve koyu renkli çok kollu jant seçenekleri tasarıma eşlik ediyor. Dış gövdede yapılan bu estetik dokunuşlar, araca çok daha modern ve dinamik bir hava kazandırıyor.

#4
Foto - Yenilenmiş hali görücüye çıktı: Tasarımıyla dikkat çekti!

Şirket, TNGA-K platformuna ve mevcut turbo benzinli, hibrit ile şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerine ilişkin teknik detayları henüz doğrulamadı. Kaputun altındaki tüm teknik yenilikler, 1 Eylül'de yapılacak resmi lansmanla birlikte netlik kazanacak.

#5
Foto - Yenilenmiş hali görücüye çıktı: Tasarımıyla dikkat çekti!

Kabin tarafında ES sedan modelinden aktarılan ve üzerinde geleneksel logo yerine "LEXUS" yazısı bulunan yeni bir direksiyon simidi var. Ön konsolda ise daha sade hava çıkışları ve kumandalarla çevrelenmiş 14 inç benzeri büyük bir merkezi dokunmatik ekran bulunuyor.

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