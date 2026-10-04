İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler
Dubai’den Tel Aviv’e giden Flydubai uçağında yardımcı pilotun kaptana saldırmasının ardından İsrail’in güvenlik mekanizmasına ilişkin yeni soru işaretleri ortaya çıktı. İsrail basınındaki bilgilere göre, Ummanlı yardımcı pilotun adı uçuş öncesinde İsrailli makamlara iletilmişti. Umman vatandaşlarının söz konusu hatta görev yapmasına ilişkin kısıtlamalara rağmen yardımcı pilotun daha önce de Dubai-Tel Aviv hattında uçtuğunun bildirilmesi tartışmayı büyüttü.