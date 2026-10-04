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İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

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İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

Dubai’den Tel Aviv’e giden Flydubai uçağında yardımcı pilotun kaptana saldırmasının ardından İsrail’in güvenlik mekanizmasına ilişkin yeni soru işaretleri ortaya çıktı. İsrail basınındaki bilgilere göre, Ummanlı yardımcı pilotun adı uçuş öncesinde İsrailli makamlara iletilmişti. Umman vatandaşlarının söz konusu hatta görev yapmasına ilişkin kısıtlamalara rağmen yardımcı pilotun daha önce de Dubai-Tel Aviv hattında uçtuğunun bildirilmesi tartışmayı büyüttü.

#1
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçağında yaşanan ve faciadan dönülen olayın ardından gözler bu kez İsrail'in güvenlik ve istihbarat birimlerine çevrildi. Uçakta görev yapan Umman vatandaşı yardımcı pilot Hamam al-Hammami'nin kaptana saldırdığı, uçağın kısa süre içinde binlerce metre irtifa kaybettiği ve daha sonra Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yaptığı bildirildi. BAE makamları saldırıda kokpitte bulunan acil durum baltasının kullanıldığını açıkladı.

#2
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

İSMİ İSRAİL'E ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ Olayın ardından ortaya çıkan bilgiler ise İsrail'deki güvenlik denetimlerine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Flydubai, uçuş öncesinde mürettebatın isimlerini İsrailli yetkililere bildirdi. Listede yardımcı pilot al-Hammami'nin de adı bulunuyordu. Buna rağmen listede güvenlik alarmına yol açacak bir durum tespit edilmediği aktarıldı.

#3
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

UMMAN AYRINTISI GÖZDEN KAÇTI Olaydaki en dikkat çekici noktalardan biri ise yardımcı pilotun Umman vatandaşı olması. Umman'ın İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Washington Post'un aktardığına göre normal uygulamada İsrail ile diplomatik ilişki kurmuş ülkelerin vatandaşlarının bu uçuşlarda pilot olarak görev yapmasına izin veriliyor. Buna karşın al-Hammami'nin yalnızca söz konusu uçuşta değil, daha önce de Dubai-Tel Aviv hattında birkaç kez görev yaptığı İsrail basınına yansıdı. İsrailli makamların, yardımcı pilotun daha önceki uçuşlarını da incelemeye aldığı bildirildi.

#4
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

GEÇMİŞİYLE İLGİLİ BİLGİLER DE ORTAYA ÇIKTI Olaydan sonra yardımcı pilotun geçmişine ilişkin dikkat çekici bilgiler de gündeme geldi.

#5
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

AP ve diğer uluslararası kaynakların aktardığı bilgilere göre al-Hammami daha önce Oman Air'de görev yaparken aşırılıkçı görüşlere ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle uçuş görevinden uzaklaştırılmıştı. Buna rağmen daha sonra Flydubai bünyesinde pilot olarak çalışmaya başladı. İsrail'in ise bu geçmişten haberdar olmadığı bildirildi.

#6
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

MOSSAD VE ŞABAK NEREDEYDİ? İsrail basınındaki haberlerde yabancı havayollarının pilotlarının güvenlik incelemelerinin hangi kurum tarafından yapılması gerektiği de tartışmaya açıldı.

#7
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

Channel 12'nin aktardığı ve Times of Israel'in yayımladığı bilgilere göre Ulaştırma Bakanlığı yabancı havayollarının pilotlara yönelik güvenlik incelemelerini denetlemekle yükümlü olmasına rağmen bu denetimin yapılmadığı; Mossad ve Şabak'ın da yabancı pilotların geçmişini incelemediği belirtildi.

#8
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

Böylece adı önceden bildirilen, Umman vatandaşı olan ve daha önce aynı hatta uçtuğu belirtilen bir yardımcı pilotun geçmişindeki güvenlik sorunlarının İsrail makamlarının radarına girmemesi tartışmanın merkezine oturdu.

#9
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

UÇAK SANİYELER İÇİNDE BİNLERCE METRE DÜŞTÜ Olay sırasında uçak önce genel acil durumu bildiren 7700, ardından yasa dışı müdahale/kaçırılma durumlarında kullanılan 7500 kodunu gönderdi.

#10
Foto - İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

Reuters'ın aktardığı uçuş verilerine göre uçak çok kısa sürede yaklaşık 16 bin feet irtifa kaybetti. Yaralı kaptanın kokpit kapısının açılmasını sağlamasının ardından yolcular ve mürettebat müdahale etti; uçakta bulunan görev dışındaki pilotlar kontrolü devraldı ve uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına indirildi. Flydubai daha sonra İsrail seferlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

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