İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler

UMMAN AYRINTISI GÖZDEN KAÇTI Olaydaki en dikkat çekici noktalardan biri ise yardımcı pilotun Umman vatandaşı olması. Umman'ın İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Washington Post'un aktardığına göre normal uygulamada İsrail ile diplomatik ilişki kurmuş ülkelerin vatandaşlarının bu uçuşlarda pilot olarak görev yapmasına izin veriliyor. Buna karşın al-Hammami'nin yalnızca söz konusu uçuşta değil, daha önce de Dubai-Tel Aviv hattında birkaç kez görev yaptığı İsrail basınına yansıdı. İsrailli makamların, yardımcı pilotun daha önceki uçuşlarını da incelemeye aldığı bildirildi.