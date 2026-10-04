Süleymancıların eski lideri Denizolgun dosyasında 10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Otoyol ve morg koridorlarında bomba deliller ortaya çıktı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu görevlilerinin savcılığa gerçeğe aykırı şekilde "otopsi videosu yok" cevabı verdiği ortaya çıktı. Feth-i kabir kararının çıktığı gün ilginç bir şekilde var olduğu anlaşılan video kayıtları üzerine başlatılan soruşturmada, üç adli tıp çalışanı hakkında resmî belgede sahtecilik suçundan dava açıldı.