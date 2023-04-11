  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
9
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

2023-04-11 11:53:23
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

ASELSAN, elektrikli araç konusunda sahip olduğu teknolojilerle yeni sorumluluklara hazırlanıyor.

#1
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, şirketin elektrikli araçlara yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

Savunma sanayisindeki birikimin bu alanda yürütülen çalışmaların temelini oluşturduğunu vurgulayan Görgün, daha önce yaptıkları modernizasyon, yerli-milli platformlar için üretilen alt sistemlerle bu yeteneği kazandıklarını ve bu gibi alanlarda sivil uygulama fırsatları bulduklarını söyledi.

#3
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

Görgün, görev bilgisayarları ile komuta kontrol, motor kontrol, güç elektroniği ve bunların sürücü sistemlerini en zor koşullar için tasarladıklarını, ürettiklerini ve bunların sahada uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

#4
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

"Elektrikli araçlarda otobüsler ön plana çıktı. Otobüsler için geliştirdiğimiz çekiş sistemleri, motor sistemleri, bunlar içinde kullanılan görev bilgisayarı sistemleri ve akıllı şehirciliğe uygun sensörlerle bunların donatılması geçmişteki birikimimizle çok kolay şekilde var olan bir platforma uygulandı. Bu proje en çok görünür olduğu Samsun TEKNOFEST'te en zorlu koşullarda kendini gösterdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'mız aradı, 'Analiz yaptık, bazı hatlarda (işletme giderlerinde) 8'de 1, bazı hatlarda 10'da 1 verimlilik sağladık, çok memnunuz.' dedi. Şu anda 15 otobüs çalışıyor, 5 tane daha teslim edeceğiz."

#5
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

İklim, çevre, su ve atık yönetimi projelerine destek verdiklerini, faaliyetlerine çevreci bir yaklaşımla devam ettiklerini dile getiren Görgün, ASELSAN'ın bu ürünlerini çevreye katkı olarak da değerlendirdiklerini ve sorumlulukla bu teknolojilere çalıştıklarını bildirdi. Görgün, şunları kaydetti:

#6
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

"Yeni siparişler gelecek. 20 yeni siparişin görüşmeleri devam ediyor. Bu otobüslerin farklı kurumların kampüslerinde kullanılan ikişer, üçer tane örnekleri de var. Uzun zamandır sahadayız aslında elektrikli otobüste.

#7
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

Yerli-milli şirketlerimizden bir tanesiyle elektrikli minibüs geliştirme projemiz var. Orada da 64 tane üreteceğiz. Burada da yine ASELSAN'ın sorumluluk alacağı kapsamlar belli. Platformun üreticisi belli, onun dışında güç sistemleri, kontrol sistemleri ASELSAN tarafından üretilecek. Karsan'ın e-JEST modeline bu uygulanacak. Bunun yaygınlaşacağını, gelişeceğini düşünüyoruz. Çok farklı platform üreticilerinin bizimle çalışma arzuları var, onları da değerlendiriyoruz, biz de arzuluyoruz. Çünkü bu alanın gelişeceğine, gelişmesi gerektiğine inanan bir yönetimimiz olduğu için faaliyetlerimizi daha çok duyacaksınız."

#8
Foto - ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

Görgün, elektrikli araçlar konusunda şu an için otobüs ve minibüslere odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi
Gündem

Canlı yayında istifa çağrısı! Bakan Kurum böyle cevap verdi

Canlı yayına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunucu Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı imalı istifa çağrısı da..
İMECE uydusundan kötü haber
Gündem

İMECE uydusundan kötü haber

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonunun ertelendiği bildirildi...
MHP'de üst düzey istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

MHP'de üst düzey istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu

MHP'de bir milletvekili aday listesi istifası daha geldi. MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehm..
Sadullah Ergin CHP surlarında gedik açtı! CHP'ye yakın gazeteciden şaşırtan yorum
Gündem

Sadullah Ergin CHP surlarında gedik açtı! CHP'ye yakın gazeteciden şaşırtan yorum

DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olmasını değerlendiren CHP'ye yakın bir gazeteci olan İsmail Dükel, canl..
'Seçmen Cumhur İttifakı'na neden oy vermeli?' MHP'li Yalçın'dan çok konuşulacak cevap
Siyaset

'Seçmen Cumhur İttifakı'na neden oy vermeli?' MHP'li Yalçın'dan çok konuşulacak cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı'nın söylediği tek şeyin 'güçlendirilmiş parlamenter s..
Ali Babacan'ın kibirli burnunu yere indiren gelişme! Bakalım şimdi ne halt edecek
Medya

Ali Babacan'ın kibirli burnunu yere indiren gelişme! Bakalım şimdi ne halt edecek

"Karşılıklı öfke ve iğrenme hali yakın zamanda biter mi bilinmez ama CHP teşkilatları ve medyasının iki gündür travma yaşadığı bir gerçek" i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23