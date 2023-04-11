ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

Yerli-milli şirketlerimizden bir tanesiyle elektrikli minibüs geliştirme projemiz var. Orada da 64 tane üreteceğiz. Burada da yine ASELSAN'ın sorumluluk alacağı kapsamlar belli. Platformun üreticisi belli, onun dışında güç sistemleri, kontrol sistemleri ASELSAN tarafından üretilecek. Karsan'ın e-JEST modeline bu uygulanacak. Bunun yaygınlaşacağını, gelişeceğini düşünüyoruz. Çok farklı platform üreticilerinin bizimle çalışma arzuları var, onları da değerlendiriyoruz, biz de arzuluyoruz. Çünkü bu alanın gelişeceğine, gelişmesi gerektiğine inanan bir yönetimimiz olduğu için faaliyetlerimizi daha çok duyacaksınız."