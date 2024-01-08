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Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

2024-01-08 15:45:20
Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'nin kenarına kurulan güneş enerjisi santrali ile belediye yılda 18 milyon TL tasarruf sağlayacak

#1
Foto - Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde derelerin kenarlarında görmeye alışık olduğumuz Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) yerini artık güneş enerji santralleri (GES) almaya başladı.

#2
Foto - Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Son dönemde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için kurulumu hızla artan güneş enerji santralleri (GES) dikkat çekiyor. Neredeyse her gün Türkiye'nin farklı bir noktasında GES kurulumları yaşanırken, Türkiye’nin en yağışlı illerini içerisinde barındıran Doğu Karadeniz Bölgesi de bu sektörün hızla yayılım gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor. GES'ler Karadeniz'in yüksek rakımlı tepelerinin yanı sıra son dönemde artık dere kenarlarında da kuruluyor. Dere kenarlarında görmeye alışık olduğumuz HES'lerin yerine kurulmaya başlayan GES'ler bir yandan Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken, bir yandan da özellikle belediyelerin elektrik masraflarından tasarruf yapmasını da sağlıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ilk olarak 2015 yılında Trabzon’un Tonya ilçesindeki Ruj Tepesindeki 16 dönümlük alanda kurulan 2 bin 500 panel ile ilçede enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanırken, bölgede ilk kez yapılan enerji santrali diğer illere ve belediyelere de örnek oluyor. Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde kurulan güneş enerji santrallerinin devreye girmesiyle milyarlarca lira kasada kalırken, özellikle belediyeler GES yatırımlarına ağırlık veriyor. Bu durum bölgede son 15 yıldır dereleri kuruttuğu ve ekolojik dengeyi bozduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan sayıları 250'nin üzerindeki Hidroelektrik Santralleri (HES) kurulumunun da artık 2. planda kalacağını gösteriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ordu’da Akkuş Belediyesi, Trabzon’da Ortahisar belediyesinin ardından son olarak Rize'nin Ardeşen Belediyesi de Fırtına Deresi'nin kenarına yapımına başladığı Güneş Enerji Santrali (GES) ile yılda yaklaşık 18 milyon TL tasarruf etmeyi planlıyor.

#3
Foto - Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

GES için 5 bin 200 panelin kurulumuna başladıklarını belirten Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, “Ardeşen Belediyesi olarak ciddi manada elektrik tüketiyoruz. Bizim kaynak sularımız yer altında derin kuyularından elde edilen sular olduğu için pompalarla çekiyoruz. Buda fazla elektrik kullanımı demek. Yıllardan beri bu elektriğin karşılanmasını düşünmüştük. Daha önce Belediye Başkanlığı Yardımcılığı zamanında da hayal etmiştik. Fakat o zaman gerçekleşmedi. Bugüne nasipmiş. Hayal kurduk elektrik üretmemiz lazım ki giderlerimizi karşılayabilelim. Önce ÇAYKUR’un arazisini kiraladık. Sonra Ayder de yapılan otopark inşaatında çıkan malzemelerin buraya doldurulmasıyla bedavaya doldurulmuş oldu. GES hayellerimizden biriydi ve oldu. İkinci hayalimiz bu bölgede su havzasıdır. Burada Türkiye'ye su fabrikaları kazandırma hayalimiz var. Bütün bunları yaptığımızda elektrik giderlerimizden dolayı bir problemimiz kalmayacak. Elektriğe zam gelince içimiz cız etmeyecek. Teknik olarak da burası 42 dönümlük bir arazi, 540 Wattlık panellerden yaklaşık 5 bin 200 tane panelimiz var. İnşallah yarın bu bölgenin suyunu da kullanarak Türkiye'nin önemli su fabrikalarının olduğunu bir bölgeye dönüştüreceğiz. Rize'nin en büyük GES'i burada” dedi.

#4
Foto - Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Ayda ortalama 1,5 milyon lira civarında tasarruf yapacaklarını ifade eden Kahya, “ 'Rize bölgesi güneşten istifade etmiyor, elektrik üretilemez algısını da kıracağız' kırmaya da başladık. Diğer resmî kurumlarda GES yapmak için firmalar ile görüşmelere başladılar. Hedefimiz belediyenin bütün elektrik giderlerini buradan karşılamak.

#5
Foto - Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman ayda ortalama 1,5 milyon lira civarında tasarruf yapmayı planlıyoruz. Devletin mahsuplaşma dediği bir olay var. Ne kadar elektrik tüketiyorsan o kadar üretme hakkı veriyorlar. Bizim tükettiğimiz kadar üretme hakkımız var. Tükettiğimiz kadar elektrik üretmek için sistemi kurduk. Burası Türkiye’de en fazla gün ışığının olduğu yer değil. Türkiye ortalaması 240 gün. Burası 180 gün. Bunun için birinin cesaret etmesi lazımdı ve bizimle başladı. Bizden sonra diğer yerlerde devam edecek. Hızlı bir şekilde doğaya saygılı elektrik üretimi olacak.

#6
Foto - Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Gördüğünüz bölge tarım dışı arazisi olduğu için yapılıyor. Tarım arazisinde bu tür tesisleri yapmak yasak” diye konuştu.

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