Arpaguş toplantıya katıldı: İslamofobiye karşı verilen mücadele, insan onurunu koruma mücadelesidir

İslamofobinin sadece Müslümanları hedef alan bir nefret biçimi olmadığını vurgulayan Başkan Arpaguş, Müslümanları ötekileştiren bu zihniyetin, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünü, toplumsal huzuru ve insanlığın ortak değerlerini de tehdit eden bir sorun olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu nedenle İslamofobiye karşı verilen mücadele, bir kimlik savunusunun ötesinde, insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri koruma mücadelesidir. Bizler, bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmek ve bu şuurla yol almak mecburiyetindeyiz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantıyı da, bu ortak iradenin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Burada yapılacak istişareler ve ortaya konulacak fikirler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yürütülecek çalışmalara yön verecektir. Sözlerime son verirken, bu anlamlı toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katkı sunan tüm kurumlarımıza ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyor; tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”