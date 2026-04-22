Arpaguş toplantıya katıldı: İslamofobiye karşı verilen mücadele, insan onurunu koruma mücadelesidir

“Devletimizin farklı kurumları arasında sağlanacak koordinasyon hayatî önem taşımaktadır” İslamofobi ile mücadelenin; artık münferit tepkilerle, sınırlı girişimlerle veya parçalı yaklaşımlarla sürdürülebilecek bir süreç olmaktan çıktığını aktaran Başkan Arpaguş, şunları kaydetti: “Bilakis İslamofobinin kurumsallaşması, onunla mücadelenin de aynı düzeyde, yani kurumsal bir çerçevede ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. İslamofobi; sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda insan hakları, toplumsal barış, eğitim, medya ve uluslararası ilişkiler boyutları olan çok katmanlı bir konudur. Bu noktada, öncelikle devletimizin farklı kurumları arasında sağlanacak koordinasyon ve ortak hareket kabiliyeti, hayatî önem taşımaktadır. Bu sebeple meseleyle mücadele de çok yönlü olmalı, çalışmalar planlı, sistematik ve kurumlar arası iş birliğine dayanan bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.”