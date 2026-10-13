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Arnavutköy'de akran dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu yaktılar!

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Arnavutköy'de akran dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu yaktılar!

İstanbul Arnavutköy'de arkadaşları tarafından sırtına kolonya döküldükten sonra ateşe verilen 12 yaşındaki B.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

#1
Foto - Arnavutköy'de akran dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu yaktılar!

Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarının yanına giden B.A., sırtına kolonya dökülüp ateşe verildi. Panikleyen çocuklar, B.A.’nın sırtındaki alevleri söndüremedi.

#2
Foto - Arnavutköy'de akran dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu yaktılar!

SIRTINDA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU B.A., alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Acı içerisinde kalan çocuk evine gidip sırtına su tutmaya başladı. Olayı gören babası Kadir Arslan ise çocuğunu hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A., tedavi altına alındı.

#3
Foto - Arnavutköy'de akran dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu yaktılar!

3 ÇOCUK HAKKINDA İNCELEME YAPILDI Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#4
Foto - Arnavutköy'de akran dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu yaktılar!

"BİRİ ÇOCUĞU TUTARKEN, DİĞERİ KOLONYAYI DÖKÜYOR" Yaşadıkları dehşeti anlatan baba Kadir Arslan, "Olay, geçen ayın 18’inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuk geldi ağlayarak. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca ‘oğlum ne oldu?’ diye, çocuk dedi ki: 'Baba beni yaktılar.' Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Arnavutköy'de akran dehşeti: 12 yaşındaki çocuğu yaktılar!

"HASTANEDE BİLİNÇ KAYBI YAŞADI" Oğlunun yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü söyleyen Arslan, "Bir aya yakındır hastanedeyim. İki gün önce taburcu oldu. İki gün evde kaldı çocuk. Ağlamaya başladı işte yanığa dayanamadı. Üçüncü derece yanık var. Yanığa dayanamayınca tekrar hastaneye götürdük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi ile ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum. İşimden oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.

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