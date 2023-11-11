‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

Arnavutluk’ta genç yaşta uyuşturucu işine giren Dritan Rexhepi (42), etrafına topladığı adamlarla kısa sürede uluslararası bir suç örgütüne dönüştü. Arnavutluk’ta kurduğu suç örgütünü bütün Avrupa’yı sarması uzun sürmedi. Güney Amerika’da bağlantılar kurdu. Buradan aldığı kokainleri Avrupa’daki müşterilerine ustaca aktarıyordu. Adı duyulmaya başladıktan sonra bazı Avrupa ülkeleri hemen peşine düştü. Arnavutluk’ta bir polis öldürmüştü. İtalya’da uyuşturucu ticareti, Belçika’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenmişti. Interpol’ün İstanbul Emniyeti’ne verdiği bilgilere göre; Dritan Rexhepi, 2008’de İtalya’ya iade edilmek üzere Hollanda’da tutuklandı. 2011’de İtalya’da cezaevinden kaçtı. Aynı yıl İspanya’da tutuklandı ve Belçika’ya iade edildi. Belçika’da da cezaevinden firar etti. Kokaini getirdiği Ekvator’da olduğu söylentileri yayıldı.