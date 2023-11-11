‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

İSTANBUL’DA SAKLANMIŞ İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya ve Arnavutluk’un ‘kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat’ suçlarından Interpol kanalıyla kırmızı bültenle aradığı Dritan Rexhepi’nin İstanbul Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, Dritan Rexhepi’nin, Benjamin Omar Perez Garcia adına düzenlenmiş Kolombiya pasaportuyla İstanbul Havalimanı’ndan giriş yaptığını tespit etti. Dritan Rexhepi’nin İstanbul’a geldikten sonra Beylikdüzü’nde bir malikane kiraladığı ve burada gizlendiği belirlendi.