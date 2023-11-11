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Dünya
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‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

2023-11-11 09:15:11
‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ‘Kompanio Bello’ kartelinin lideri ‘Arnavutluk Chapo’su Dritan Rexhepi, İstanbul’da düzenlenen ‘Kartel’ operasyonuyla yakalandı.

#1
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

Arnavutluk’ta genç yaşta uyuşturucu işine giren Dritan Rexhepi (42), etrafına topladığı adamlarla kısa sürede uluslararası bir suç örgütüne dönüştü. Arnavutluk’ta kurduğu suç örgütünü bütün Avrupa’yı sarması uzun sürmedi. Güney Amerika’da bağlantılar kurdu. Buradan aldığı kokainleri Avrupa’daki müşterilerine ustaca aktarıyordu. Adı duyulmaya başladıktan sonra bazı Avrupa ülkeleri hemen peşine düştü. Arnavutluk’ta bir polis öldürmüştü. İtalya’da uyuşturucu ticareti, Belçika’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenmişti. Interpol’ün İstanbul Emniyeti’ne verdiği bilgilere göre; Dritan Rexhepi, 2008’de İtalya’ya iade edilmek üzere Hollanda’da tutuklandı. 2011’de İtalya’da cezaevinden kaçtı. Aynı yıl İspanya’da tutuklandı ve Belçika’ya iade edildi. Belçika’da da cezaevinden firar etti. Kokaini getirdiği Ekvator’da olduğu söylentileri yayıldı.

#2
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

2014’TE YAKALANDI Yaptığı yüklü sevkiyatlarla adı kısa sürede ‘Kokain Kralı’na çıkmıştı. Kimileri de Meksikalı ünlü uyuşturucu kaçakçısına atıf yaparak kendisine Arnavutluk Chapo’su diyordu. Kurduğu uyuşturucu krallığına ‘Kompanio Bello’ karteli deniyordu. İtalyan makamlarına göre, Dritan Rexhepi, uyuşturucu kaçakçılığına karışan 14 Arnavut suç çetesinden oluşan ve bu kartelin elebaşıydı. 2014’te Ekvator’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İtalya ve Arnavutluk, Dritan Rexhepi’nin kendilerine hemen iade edilmesini istiyordu. Ekvator ise ülkedeki cezasının tamamlanmasının ardından iade prosedürünün hayata geçirileceğinin sözünü vermişti.

#3
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

YAKALANDIKÇA FİRAR ETTİ Dritan Rexhepi, cezaevinde kalırken 2021 yılında birden rahatsızlandığını söylemeye başladı. Mahkeme, ev hapsi verdi. Cezaevinden ev hapsine çıkan Rexhepi, ortadan kayboldu. Kasım 2022’de de artık Ekvator’da olmadığı resmi makamlarca dile getirilmişti.

#4
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

İSTANBUL’DA SAKLANMIŞ İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya ve Arnavutluk’un ‘kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat’ suçlarından Interpol kanalıyla kırmızı bültenle aradığı Dritan Rexhepi’nin İstanbul Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, Dritan Rexhepi’nin, Benjamin Omar Perez Garcia adına düzenlenmiş Kolombiya pasaportuyla İstanbul Havalimanı’ndan giriş yaptığını tespit etti. Dritan Rexhepi’nin İstanbul’a geldikten sonra Beylikdüzü’nde bir malikane kiraladığı ve burada gizlendiği belirlendi.

#5
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

Dritan Rexhepi’nin yakalanması için operasyon kararı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekipleri dün malikaneye özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri eşliğinde baskın düzenledi.

#6
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

KAÇMAYA ÇALIŞTI Kartel’ adı verilen operasyonda, malikanenin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Dritan Rexhepi, evin içinde kaçmaya çalışsa da yaka paça yakalanarak gözaltına alındı ve ters kelepçe takıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, “Organize suç örgütlerinden ve zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız” paylaşımında bulundu.

#7
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

EN ÜNLÜ BARON ‘EL CHAPO’ Meksika’nın en büyük uyuşturucu kaçakçıları arasında yer alan ‘El Chapo’ (Meksikalı Bücür) lakaplı Joaquin Guzman, 2014 yılında yakalandı ancak 14 Temmuz 2014’te hapishanede kazdırdığı tünelden firar etti. Başına 5 milyon dolarlık ödül koyuldu. 8 Ocak 2016 tarihinde de tekrar yakalandı. 2017 yılında ise ABD’ye teslim edilen ‘El Chapo’, yüksek güvenlikli hapishanede ömür boyu hapis cezası çekiyor.

#8
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

HEPSİNE DİZ ÇÖKTÜRÜLDÜ Comanchero motosiklet çetesi lideri Hakan Ayık 2 Kasım’da İstanbul’da yakalandı. Kavac çetesinden Karadağlı Radoje Zivkovic.

#9
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

Kavac çetesinden Zdravko Perunovic.

#10
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

‘Kara Mamba’ lakaplı Isaac Bignan.

#11
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

Suç örgütü lideri Omre Oda.

#12
Foto - ‘Arnavut Chapo’ya ters kelepçe!

Comanchero çetesinden Duax Ngakuru.

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