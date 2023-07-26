Arin Gölü’nün renkli misafirleri

Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, göç sırasında her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoları ağırlamaya başladı. İran’dan göç ederek Van Gölü’ne gelen flamingolar, Van’ın Erçek Gölü’nde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü’nde de yoğun bir şekilde görülüyor.