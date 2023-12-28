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Yaşam
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Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

2023-12-28 15:10:02
Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

Artvin merkez ve Yanıklı köyündeki kar manzarası havadan görüntülendi.

#1
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeli beyaza bürünürken, ahşap mimarisiyle ünlü Yanlıklı köyü ise kartpostallık görüntüleri aratmadı.

#2
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

Havaların soğumasıyla birlikte Artvin´in birçok noktasına mevsimin ilk karı yağdı. Artvin´in 2 bin rakımlı Yanıklı Köyü bozulmamış ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor.

#3
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

Beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları arasındaki ahşap evler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#4
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

Öte yandan Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Atatepe’nin beyaz örtüsü havadan görüntülendi.

#5
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

O eşsiz görüntüler fotoğraf sanatçısı Hasan Avcı tarafından dron ile görüntülendi.

#6
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

#7
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

#8
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

#9
Foto - Ardahan'da nefes kesen kış manzarası

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