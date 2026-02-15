  • İSTANBUL
Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı!

Cumartesi sabaha karşı Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait 30 noktayı vurduklarını açıklayan ABD makamlarından dikkat çeken bir karar geldi.

Foto - Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı!

Suriye devlet haber ajansı (SANA) Pazar günü Suriye ordusunun ABD ile koordinasyonun ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Şeddadi askeri üssünü devraldığını bildirdi.

Foto - Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı!

Ajansın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nden aktardığı habere göre, “Suriye Arap Ordusu güçleri, ABD tarafıyla koordinasyonun ardından Haseke kırsalındaki El Şeddadi askeri üssünü devraldı.”

Foto - Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı!

Bu hamle, SDG ile Şam yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından ABD'nin Suriye'nin güneyindeki El Tenf üssünden çekilmesinin ardından geldi.

Foto - Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı!

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde yer alan El Şeddadi üssündeki ABD güçleri yaklaşık bir hafta önce çekilmeye başlamış, çekilmenin tamamen Suriye toprakları dışına olacağı spekülasyonları yapılmıştı.

Foto - Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı!

ABD Suriye'deki bazı üsleri boşaltıp geri çekilme gerçekleştirirken bazı askeri mevzilerini de imha ediyor. Son olarak Rimelan'ın güney kırsalındaki Harab el Cir üssündeki bazı mevziler ABD güçlerince havaya uçuruldu.

Yorumlar

hava sahası kontrolü zaten ::))

suriye haricinde türkiye israil amerika rusya havas sahası suriyenin kontrolünde değil zaten istyen istediğini yapablir <<ürdün bile arada sırada vuryor ::))
